Avances en las obras de la avenida 68: ya se encuentra en un 74%

Director del IDU inspeccionó el grupo 9 de la av. 68, que ya alcanza un 74,59 % de avance.

El director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Diego Molano, supervisó los avances en la obra de la Avenida 68, que se encuentra ubicada entre la carrera 48 y la carrera novena. En la inspección aseguró que, a fecha del 8 de diciembre de este año, la obra ha alcanzado un 74.59% de avances.

El director, explico que el grupo 9 “tiene entre otras la responsabilidad de hacer un túnel de 2.5 kilómetros y la buena noticia es que acabamos de terminar. De los 12 fosos que tenemos, ya tenemos 6 terminadas y los 2.5 kilómetros totalmente terminados”.

De igual manera, afirmó que “este grupo, cuando llegamos, estaba en el 32% y ya está por encima del 72%. El compromiso es que el año entrante esté completamente terminado, lo que nos va a permitir mejorar la movilidad, la seguridad y, sobre todo, la calidad de vida de los bogotanos” señaló el director Molano.

Uno de los avances más destacables en el grupo es la implementación de la metodología Pipe Jack, que consiste en una técnica de construcción subterránea, lo que permite instalar tuberías sin tener que abrir zanjas o fosos a cielo abierto. Esto ayuda a que se avance de manera más optima sin causar obstrucciones que afecten a la movilidad.

Sobre esto, el director dijo que “es muy importante terminar el Pipe Jacking, que efectivamente es el método constructivo para no tener zanja abierta y no detener el tráfico”.

La meta del grupo 9 es la construcción de un corredor de 2.2 kilómetros que estarán compuestos por 3 carriles mixtos y uno exclusivo para TransMilenio, junto a dos carriles de sobrepaso en las estaciones.

Asimismo, se prevé la habilitación de más de 40 mil metros cuadrados de espacio público, entre estos, 13 mil destinados a zonas verdes y la implementación de 3 kilómetros de ciclorruta, teniendo como objetivo fortalecer la movilidad en la ciudad.