“Sin seguridad despensa agrícola de Colombia está en riesgo”: Procaña

Se avecina la asamblea anual de la Asociación Colombiana de Productores y Proveedores de Caña de Azúcar, Procaña, donde se fijará la hoja de ruta para la agroindustria y donde la gran preocupación es la amenaza directa para la seguridad alimentaria del país.

Marcela Urueña Gómez, directora ejecutiva de Procaña, destacó que esta asamblea servirá para presentar una radiografía del sector donde la quema de cultivos, las invasiones y las restricciones a la movilidad no solo amenazan el sustento de las familias, sino que fracturan la cadena de suministro nacional.

En dialogo con Caracol Radio la líder gremial dijo que desde Procaña quieren pedirle al Gobierno Nacional que garantice las condiciones de seguridad para el desarrollo de esta actividad y de todas las demás que se cumplen en las zonas rurales del país.

“Yo creo que esta conflictividad que está afectando desde las últimas semanas al suroccidente colombiano no tiene razón de ser y creemos que es además insostenible y es importante garantizar esas condiciones de seguridad”, añadió la directora ejecutiva de Procaña.

“Es un llamado urgente al respeto por la vida y al derecho de producir con dignidad, un propósito que hoy se ve frenado por el deterioro del orden público”, añadió Marcela Urueña Gómez.

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La asamblea de Procaña está prevista para este 14 de mayo, a las cuatro de la tarde en el Salón Ritz del hotel Dann Cartlon, donde el tema de la seguridad jurídica del gremio será analizado por el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar.

Posteriormente habrá un panel sobre seguridad jurídica y las garantías para el productor agrícola, moderado por Aurelio Suárez Montoya.

La estrategia gremial estará a cargo de Jorge Bedoya, presidente de la SAC y la agenda legislativa a cargo del senador Andrés Guerra.

La directora ejecutiva de Procaña, destacó que hoy el sector agroindustrial de la caña de azúcar representa más de 286 mil empleos directos e indirectos e igualmente tiene 237 mil 169 hectáreas de caña en el valle geográfico del rio Cauca, con sembrados en 50 municipios de los departamentos de Risaralda, Caldas, Quindío, Valle y Cauca.

“El objetivo es devolverle al agricultor la dignidad y al país la certeza de que su despensa está protegida”, terminó diciendo la líder del gremio de Productores y Proveedores de Caña de Azúcar, Procaña.