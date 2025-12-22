Colombianos aumentaron presupuesto para compras en navidad: Fenalco

La Navidad sigue siendo uno de los motores más importantes del comercio en Colombia. Así lo revelan los resultados de la Encuesta de Navidad 2025 de FENALCO, que muestran un incremento significativo en el gasto de los hogares, una mayor anticipación en las compras y una canasta de consumo cada vez más diversificada.

Uno de los datos más relevantes del estudio es el aumento del presupuesto destinado a los regalos. El 55% de los encuestados planea gastar más de $800.000. 36% destinará entre $200.000 y $800.000, mientras que solo el 9% mantendrá un gasto inferior a $200.000.

“La Navidad sigue siendo el momento más importante del año para las familias colombianas y el comercio. Bajo este panorama, las ofertas y promociones de los comerciantes claramente dinamizan la economía de cierre de año”, señaló Jaime Alberto Cabal, presidente de FENALCO.

Aunque diciembre continúa siendo el mes preferido para realizar las compras, según el 47% de los consumidores, se consolida una tendencia clara a anticipar el consumo. 26% aprovecha eventos promocionales como el Black Friday, Black Days y Cyber Monday, el 17% compra a lo largo de noviembre y un 7% lo hace incluso antes, ampliando de manera significativa la temporada comercial. Hay un 3% que hace sus compras después de Navidad.

En cuanto a los productos más demandados, el vestuario y el calzado encabezan la lista, seguidos por juguetes y videojuegos, tecnología, licores y viajes, estos últimos con un crecimiento relevante frente al año anterior.

La combinación evidencia un equilibrio entre regalos tradicionales y experiencias, una tendencia que gana fuerza entre los consumidores.

La encuesta también muestra que la Navidad sigue girando en torno a las tradiciones familiares. La preparación y el compartir comidas especiales (26%), la decoración del hogar (24%), el intercambio de regalos (23%), ir a centros comerciales y disfrutar de sus decoraciones (12%) son las actividades más representativas de la temporada.

En los canales de compra, los almacenes por departamentos y los comercios especializados continúan liderando, aunque el comercio electrónico sigue ganando terreno, consolidándose como una alternativa clave para los consumidores.

La magia digital también se hace sentir. Al comprar en línea, el 29% entra a las páginas de las grandes cadenas, el 27% prefiere las tiendas oficiales de sus marcas favoritas y muchos se dejan tentar por marketplaces como Amazon (16%), Mercado Libre (15%) y Temu (14%).

En materia de decoración, más de la mitad de los hogares reutiliza adornos de años anteriores, mientras que otros optan por renovar parcialmente sus elementos.

En cuanto a los planes de fin de año, el 60% de los colombianos permanecerá en su ciudad, el 32% viajará a otra ciudad del país y el 8% saldrá al exterior. Lo que representa una oportunidad importante para el comercio local y el turismo nacional.

“Estos resultados, nos permiten confirmar que la Navidad continúa siendo una temporada estratégica para la economía colombiana, donde el consumo, las tradiciones y el encuentro familiar se combinan para dinamizar el mercado y fortalecer la actividad comercial del país”, concluyó Cabal Sanclemente.