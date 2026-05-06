Secretaría de Vivienda en Cali abre subsidio ‘Recupera tu casa 2026′: Así puede aplicar

Imagen de referencia de la compra de una vivienda (Crédito: Getty Images) / Witthaya Prasongsin

La Secretaría de Vivienda de Cali abrió este 2026 la primera convocatoria del programa ‘Recuperando tu casa’, la cual ofrece subsidios a familias caleñas que quieran mejorar sus condiciones de vivienda.

“Seguimos recuperando a Cali con acciones concretas que transforman vidas. Estos subsidios representan una oportunidad real para que más familias cumplan el sueño de tener casa propia”, destacó María del Mar Mozo Muriel, secretaria de Vivienda Distrital.

Lea más: Prima en Colombia para junio de 2026: Estos son los que aplican y cálculo con el salario mínimo

La convocatoria se dividirá en tres modalidades:

Mejoramiento de vivienda

Compra de propiedades VIS (Vivienda de Interés Social) y VIP (Vivienda de Interés Social Prioritario);

Apoyo de arrendamiento Fuerza Mayor en caso Fortuito.

La convocatoria estará habilitada del 4 al 15 de mayo. Los interesados deberán cumplir con los requisitos establecidos y publicados por la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat Distrital, para acceder a este beneficio.

La ciudadanía puede postularse a través del enlace oficial habilitado y participar activamente en la convocatoria, cumpliendo con todos los requisitos establecidos.

Requisitos para aplicar al subsidio ‘Recuperando tu casa’ 2026

Caleños haciendo parte del programa 'Recuperandi mi Casa' en Cali (Crédito: Alcaldía de Cali) Ampliar Caleños haciendo parte del programa 'Recuperandi mi Casa' en Cali (Crédito: Alcaldía de Cali) Cerrar

La Resolución F.E.V número 4244.0.9.10-2026 del 28 de abril estipula las condiciones para aplicar a esta oportunidad ofrecida por la Alcaldía de Cali:

El(la) jefe del hogar debe ser mayor de edad.

No haber sido beneficiarios de otros subsidios de vivienda distritales.

Que la vivienda a mejorar o comprar se encuentre dentro de Cali y que, a la fecha, el cierre financiero para la compra de su vivienda se vea afectado por no recibir el subsidio nacional ‘Mi Casa Ya’.

Los ingresos mensuales de todos los integrantes del hogar no deben ser superiores a cuatro (4) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

⁠Los interesados deben contar con ahorros o recursos para poder pagar el resto de la vivienda

Acreditar la residencia en Cali mínimo durante 5 años (por medio de un certificado de vecindad, el cual entrega la Secretaría de Seguridad y Justicia).

Así, este programa tiene como uno de sus objetivo otorgar subsidios a los hogares que se encontraban registrados en el programa ‘Mi Casa Ya’ en estado “Interesado Cumple” o su equivalente, y que perdieron la posibilidad de lograr el cierre financiero debido a la suspensión del mencionado subsidio familiar.

Consulte aquí: Festival Internacional de Poesía de Cali vuelve con entrada gratuita en toda la ciudad

¿Cómo postularse para el subsidio ‘Recuperando tu casa 2026′?

Las personas interesadas en realizar su postulación deben adjuntar los siguientes documentos:

Copia del documento de identidad de los integrantes del hogar.

Certificado de ingresos (carta laboral).

Si es independiente, el formato dispuesto por el Fondo Especial de Vivienda (FEV).

Contrato de promesa de compra y venta suscrito con el constructor.

Certificado de vecindad no mayor a 90 días.

Formato de autorización de tratamiento de datos personales, debidamente firmado por el jefe de hogar dispuesto por el FEV.

Posteriormente, debe ingresar al formulario virtual habilitado por la alcaldía para postularse. Ahí deberá ofrecer su nombre y métodos de contacto para continuar.

También puede consultar: Tasa de usura sube en mayo 2026, ¿cuánto? Así quedó según Superintendencia Financiera

Escuche Caracol Radio EN VIVO: