Con recursos por más de $3.700 millones, Muzo avanza hacia la culminación del Hospital Santa Ana

Muzo

Una buena noticia recibió el municipio de Muzo, luego de confirmarse los recursos necesarios para culminar las obras del Hospital Santa Ana, un proyecto clave para el fortalecimiento de la atención en salud en el occidente de Boyacá.

Tras una reunión entre el Ministerio de Minas y Energía, Fedesmeraldas y la Gobernación de Boyacá, se aprobó una adición presupuestal que permitirá finalizar la construcción del centro asistencial, el cual actualmente presenta un avance cercano al 60 %.

La alcaldesa de Muzo, Ximena Elizabeth Castañeda, explicó que el proyecto enfrentó múltiples dificultades que obligaron a suspender la obra en varias ocasiones, principalmente por el incremento en los costos de los materiales. “Fue necesario gestionar recursos adicionales para poder sacar adelante esta obra tan importante para nuestro municipio y para toda la región”, señaló.

Según indicó la alcaldesa, para completar el 100 % de la construcción se requerían cerca de 4.000 millones de pesos, de los cuales aproximadamente 3.700 millones ya fueron asegurados con el respaldo de Fedesmeraldas. “Con estos recursos ya contamos con lo necesario para continuar la obra sin contratiempos y llevarla a feliz término”, afirmó.

Castañeda destacó que el Hospital Santa Ana, por su infraestructura, espacios y calidad, podría convertirse en un hospital de segundo nivel, beneficiando no solo a los habitantes de Muzo, sino a toda la población del occidente de Boyacá. “Será una de las obras más grandes de la región y un avance significativo en el acceso a servicios de salud dignos”, agregó.

De acuerdo con el cronograma proyectado, la obra podría estar culminada en un plazo aproximado de cuatro meses, una vez se formalice el desembolso de los recursos. La alcaldesa confirmó que los dineros ya fueron aprobados por el consejo directivo de Fedesmeraldas y que se adelantan los trámites administrativos finales.

“Este es el mejor regalo de Navidad para Muzo y para el occidente de Boyacá. Agradecemos al gobernador y a todas las entidades que hicieron posible que este proyecto salga adelante”, concluyó.