Toros firmó su peor noche ofensiva y cayó ante Cimarrones en Quibdó

Toros del Valle vivió una de sus noches más atípicas en la Liga Profesional de Baloncesto 2026-I. El equipo vallecaucano, acostumbrado a superar los 70 puntos por partido, apenas logró anotar 36 unidades en su derrota 46-36 frente a Cimarrones.

El compromiso, disputado en el coliseo La Caldera de Quibdó, tuvo un desarrollo cerrado, pero siempre favorable al conjunto local, que se impuso en tres de los cuatro periodos. Cimarrones tomó ventaja desde el inicio con un 14-13 en el primer cuarto y amplió la diferencia en el segundo (10-6) y tercer periodo (12-6), marcando el rumbo del partido. Aunque Toros ganó el último cuarto 11-10, la reacción no fue suficiente para revertir el marcador.

Las cifras reflejan un juego condicionado por la baja efectividad ofensiva. Toros registró apenas un 31% en tiros de dos puntos y un 12% en triples (3 de 25), evidenciando dificultades para concretar incluso lanzamientos abiertos. En contraste, Cimarrones, sin ser ampliamente superior en ataque, supo capitalizar mejor sus oportunidades y terminó imponiéndose con 46 puntos

Uno de los aspectos clave del partido estuvo en los rebotes. Cimarrones dominó con 50 capturas totales, incluyendo 13 ofensivos, lo que les permitió segundas oportunidades constantes frente a los 37 rebotes de Toros.

El máximo anotador del encuentro fue Andrés Bejarano, de Cimarrones, con 14 puntos, mientras que por el lado vallecaucano el aporte ofensivo fue repartido y sin una figura clara dominante, en una noche en la que el equipo nunca encontró ritmo.

El entrenador de Toros, Bernardo Fitz-González, no ocultó su preocupación tras el compromiso: “El score parece un marcador de mitad de tiempo… que convirtamos 36 puntos en un juego es algo inconcebible. Mucho tiro abierto, bien tirado, pero fallado. Es difícil explicarlo”.

El técnico también reconoció el trabajo defensivo, pero fue claro en el problema principal:

“Que ellos nos conviertan 46 puntos en su casa habla de una buena defensa, pero esto es de convertir. Si no convertimos, es un problema”.

Desde el cuerpo técnico se señaló además que factores como el clima de Quibdó pudieron influir en el rendimiento, especialmente en los jugadores extranjeros, aunque no se consideró como una excusa determinante en el resultado.

Toros afrontó el compromiso con bajas importantes. No estuvieron Hayne Montaño, por un esguince de tobillo sufrido en el juego anterior ante Motilones, ni Leo Salazar, lo que también redujo las variantes en la rotación.

Más allá del resultado, este marcador tiene implicaciones en la tabla. La victoria de Piratas sobre Paisas (93-89) en la misma jornada les aseguró el segundo tiquete a semifinales y lo deja en posición de disputar el liderato, especialmente si logra imponerse en los partidos restantes, precisamente ante Toros.

El equipo vallecaucano, que venía mostrando solidez y poder ofensivo en sus anteriores presentaciones, deberá corregir rápidamente su eficacia de cara al aro si quiere mantenerse como protagonista en la recta final del campeonato.