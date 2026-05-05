​Concejo de Cali busca claridad jurídica para designar contralor encargado

Tras el reciente fallo del Consejo de Estado, que establece que el Concejo de Cali debe designar un contralor encargado en un plazo de cinco días mientras se elige uno en propiedad, la corporación aún no define cómo cumplir con esta disposición.

Este martes los concejales escucharán al equipo jurídico para definir cómo interpretar el alcance de la decisión frente al nombramiento del funcionario temporal, ya que no existe una línea clara sobre el mecanismo para hacer esta designación.

El plazo fijado por el alto tribunal para elegir al contralor encargado vence el próximo jueves 7 de mayo.

“Lo que se está evaluando es lo ordenado en el numeral sexto de dicho auto que hace referencia directa al procedimiento que debe seguirse para la designación de un contralor o contralora encargada. Esto implica que el concejo debe analizar en sesión plenaria el alcance de la decisión judicial y definir la ruta institucional a seguir, garantizando que cualquier actuación se ajuste al ordenado por el Consejo de Estado y en el marco constitucional de competencias”, indicó Andres Escobar primer vicepresidente de la corporación.

Cabe recordar que el Consejo de Estado también solicitó al Concejo de Cali la entrega de documentación detallada sobre lo actuado en el proceso de elección del contralor, que ha estado en medio de polémicas por supuestas presiones políticas e irregularidades.

Además, el alto tribunal dispuso que la elección definitiva del contralor se realice en un plazo no mayor a tres meses. Esta determinación se da luego de la tutela interpuesta por uno de los ternados del proceso anterior, con la que se buscaba destrabar la elección del cargo.