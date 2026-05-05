Tres personas fueron asesinadas en zona rural del municipio de Yotoco, Valle del Cauca
Los hechos se presentaron en una invasión, en donde 50 personas ocupan un predio de la Sociedad de Activos Especiales.
Con arma blanca y de fuego, fueron asesinadas tres personas en el sector de La Regina, en zona rural del municipio de Yotoco, en el centro del departamento del Valle del Cauca.
Según el coronel Pedro Astaiza, subcomandante de Policía Valle, los hechos se presentaron en un predio propiedad de la SAE.
Las personas asesinadas son dos hombres y una mujer.
Juan Carlos Díaz
Periodista en Caracol Radio desde 2005. Premios de Periodismo “Gerardo Bedoya” gobernación del Valle...