Gobierno Petro se comprometió a intermediar por colombianos que continúan en cárceles de Venezuela

Cúcuta

En diálogo desde zona de frontera, el Viceministro de Asuntos Multilaterales, Mauricio Jaramillo se comprometió con los familiares de los 22 colombianos que aún se encuentra en cárceles de Venezuela, para dialogar con el vecino país e interceder por su pronta liberación, así como ocurrió el pasado 24 de octubre, con 18 de ellos que ya se encuentran en territorio colombiano.

"Acá estamos como Cancillería, siempre gestionando los derechos de nuestros connacionales en el exterior. Vamos a tener una reunión de trabajo ahora con las familias, como había sido nuestro compromiso para que se aseguren los derechos de todos los comunidades en el exterior", indicó el alto funcionario.

Aseguró que “ahora lo más importante es, las personas que están detenidas, escuchar a los familiares que están acá para que, como les digo, garantizar en aquellos casos los derechos que, según nos han contado las familias, han sido vulnerados”.

Ahora estas familias están al expectativa de lograr tener a sus seres queridos en esta Navidad.