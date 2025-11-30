¿Si se pensionó después del 2011 recibe prima en diciembre? Esto dicen la Ley y Reforma Pensional // Caracol Radio // Imagen creada con Gemini IA de Google

En Colombia, los pensionados reconocidos bajo el régimen legal tienen derecho a un pago adicional en diciembre: la llamada Mesada 13, también conocida como prima navideña. Según la Ley 100 de 1993, norma que regula el sistema general de pensiones, los pensionados por vejez, invalidez o sobrevivencia deben recibir, junto con la mesada regular, un mes adicional de pensión en la primera quincena de diciembre.

Este pago extra no es una bonificación variable: el monto equivale al valor de la pensión mensual habitual. Por ejemplo, si un pensionado recibe una mesada mensual de 1.500.000 pesos, la Mesada 13 corresponderá igualmente a 1.500.000 pesos.

¿Y qué pasa si se pensionó después del 2011?

Aquí radica la confusión: muchas personas creen que jubilarse después de determinado año limita sus derechos sobre estas prestaciones extra. En realidad, la Mesada 13, la de diciembre, sigue vigente para todos quienes tienen una pensión formal reconocida, sin importar la fecha en que se pensionaron.

La restricción histórica tiene que ver con otra prestación: la Mesada 14, que era un pago adicional en junio. Esa bonificación se eliminó para quienes se pensionaron a partir del 1 de agosto de 2011. En consecuencia, los jubilados recientes, es decir, quienes obtuvieron pensión después de esa fecha ya no reciben mesada en junio.

Por lo tanto: si se pensionó después de 2011, sí tiene derecho a la prima de diciembre (Mesada 13). Lo que ya no aplica es la Mesada 14 de mitad de año.

Qué tener en cuenta hoy con la reforma pensional

Con la reciente reforma pensional y los ajustes normativos, muchas personas revisan si sus beneficios han cambiado. En este contexto, las autoridades han reafirmado que la Mesada 13 sigue vigente para pensionados formales del régimen público (administrado por Colpensiones).

No obstante, hay excepciones: quienes cotizaron, pero no lograron reunir las semanas mínimas exigidas, y recibieron una devolución de aportes en lugar de pensión, no califican para la prima de diciembre.

Así mismo, según lo que reporta la prensa especializada, es fundamental que los datos bancarios y personales estén actualizados en la plataforma de pensiones, para evitar contratiempos en la consignación automática.

¿Por qué se eliminó la mesada 14 y quienes sí la reciben a día de hoy?

La Mesada 14 fue eliminada como resultado de una reforma estructural al sistema pensional colombiano, específicamente mediante el Acto Legislativo 01 de 2005, que modificó varios artículos de la Constitución con el objetivo de garantizar la sostenibilidad financiera del sistema. Antes de esta reforma, los pensionados recibían hasta 14 pagos al año, lo que representaba una carga fiscal creciente para el Estado. Con el aumento de la esperanza de vida, el incremento de nuevos jubilados y el déficit del sistema, el Gobierno determinó que era necesario reducir estos pagos adicionales para evitar un colapso financiero a largo plazo.

A partir de esta modificación, se estableció que solo las personas que ya fueran pensionadas antes del 31 de julio de 2011 conservarían el derecho a la Mesada 14 como un beneficio adquirido. Quienes se pensionaron desde el 1 de agosto de 2011, en adelante dejaron de recibir este pago extra de mitad de año, aunque mantuvieron la Mesada 13 de diciembre. La medida buscó equilibrar las finanzas públicas, reducir el gasto estructural en pensiones y priorizar los pagos regulares mensuales, sin afectar el ingreso base de los jubilados recientes.