Así quedarían las pensiones tras aumento del Salario Mínimo 2026 propuesto por empresarios y sindicatos

La discusión sobre el salario mínimo que regirá en Colombia durante 2026 avanza con fuerza y mantiene la expectativa para millones de hogares.

En este orden de ideas, no solo los trabajadores dependen directamente del aumento que se acuerde, sino también los pensionados, cuyas mesadas se ven influenciadas por esta decisión.

Cada año, el reajuste del mínimo modifica tarifas, aportes, copagos y múltiples costos asociados al sistema laboral y de seguridad social, lo que convierte esta negociación en un punto crítico para la economía nacional.

Propuestas para el salario mínimo 2026:

En la mesa de concertación del 9 de diciembre, sindicatos y empresarios presentaron oficialmente sus primeras cifras, evidenciando una brecha considerable entre las partes.

Sindicatos proponen un aumento del 16%

Las centrales obreras llevaron a la mesa la propuesta más elevada: un incremento del 16% tanto para el salario mínimo como para el auxilio de transporte. De aprobarse, el ingreso mensual de un trabajador que devenga el mínimo superaría los $1.883.000, una cifra que, según los sindicatos, permitiría recuperar poder adquisitivo y compensar el impacto del costo de vida.

Empresarios plantean un ajuste del 7,21%

Por su parte, los gremios empresariales hicieron otro planteamiento de 7,21%, que situaría el salario mínimo alrededor de $1.526.134, mientras que el auxilio de transporte llegaría a $214.420, para un total cercano a $1.740.554.

Los empresarios sustentan su oferta en tres indicadores:

Inflación anual: actualmente en 5,3% según el Dane.

Productividad total de los factores: estimada en 0,91%.

Además, advierten que un incremento demasiado alto podría comprometer la estabilidad financiera de las pequeñas y medianas empresas, encarecer préstamos y generar presiones sobre las tasas de interés.

Impacto del salario mínimo 2026 en las pensiones

Más de 2,1 millones de pensionados están atentos al resultado de esta negociación, ya que de él depende el reajuste de sus ingresos a partir de enero de 2026. La Ley 100 de 1993 define dos reglas distintas para calcular el aumento, según el monto de la pensión.

Pensionados que reciben un salario mínimo: aumento igual al porcentaje acordado

Quienes reciben mesadas equivalentes exactamente al salario mínimo son los más impactados por la concertación. Su incremento es idéntico al porcentaje que se defina en la mesa.

Es decir, si el ajuste termina siendo del 16%, ese será el aumento aplicado. Si se impone la propuesta empresarial del 7,21%, ese será el reajuste para este grupo.

Pensionados con mesadas superiores al mínimo: el IPC determina el incremento

Para quienes superan el salario mínimo en su pensión, el aumento no depende del acuerdo entre sindicatos y empresarios. En estos casos, la variación se calcula con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) anual, cifra que el Dane publicará en enero de 2025.

Así, mientras los pensionados que ganan el mínimo recibirán un incremento inmediato ligado a la concertación, el resto deberá esperar el dato oficial de inflación para conocer cuánto subirán sus mesadas.