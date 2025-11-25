Desencuentro entre Mauricio Cardenas y Santiago Botero por manejo de pensiones: Esto fue lo que pasó

Colombia

En la tarde de este martes se llevó a cabo un conversatorio de precandidatos presidenciales en la Universidad de Los Andes en donde se registró un ‘encontronazo’ entre los aspirantes Mauricio Cardenas y Santiago Botero, mientras presentaban sus propuestas sobre la continuidad del bono pensional.

Mientras que el exministro Cardenas aseguró que mantendría la propuesta del Gobierno Petro de entregar un bono de 250 mil pesos a los mayores de 80 años, el precandidato Santiago Botero aseguró que no se debería seguir entregando este tipo de subsidios.

“¿Cuál es su propuesta? Porque yo estoy diciendo, yo estoy de acuerdo con que les demos un apoyo de 250 mil pesos. Usted dice que no, que no hay que subsidiarlos. Entonces, ¿cuál es su propuesta? ¿Su propuesta es que se mueran de hambre? ¿Su propuesta es que se mueran de hambre? No, es que no podemos permitir eso. No podemos permitir eso”, le dijo Cardenas a Botero.

En respuesta, Botero le dijo a Cardenas que “está equivocado” e indicó que su propuesta es que este bono no venga de las “mismas pensiones de los adultos”. Aún así, Cardenas señaló que este subsidio viene del Presupuesto General de la Nación y de sectores como el petróleo y la minería.

Cardenas le pidió a Botero que “se lea la ley” y afirmó que lo que estaba proponiendo es que “se mueran de hambre”.

Pese a esto Santiago Botero señaló que Cardenas “está equivocado” y reiteró que el subsidio de pensiones “no puede venir de la plata de ellos, porque es que ellos los están obligando a aportar para pagarlo de ahí”.