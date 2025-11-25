Reforma Pensional: Mintrabajo alerta impacto económico tras decisión de la Corte Constitucional

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, advirtió en 6AM de Caracol Radio que el nuevo aplazamiento de la Corte Constitucional sobre la Reforma Pensional está profundizando la incertidumbre económica y jurídica en el país.

Para el Gobierno, la decisión de apartar al magistrado Jorge Enrique Carvajal y el posterior empate 4-4 dentro del alto tribunal ha creado un vacío que afecta directamente la sostenibilidad del sistema de pilares y la planeación financiera de millones de trabajadores.

Sanguino aseguró que el Ejecutivo no comparte la recusación aceptada por la Corte, señalando que Colpensiones había aclarado que no existía ningún impedimento real para que Carvajal participara en la discusión. “Esa decisión alteró la correlación interna de la Corte y explica el empate que hoy mantiene en vilo a todo el sistema pensional”, afirmó.

Seis meses de retraso y un sistema “a medio camino”

La Reforma Pensional —Ley 2381 de 2024— debía entrar en vigencia el 1 de julio, pero la discusión judicial detuvo su implementación. Según Sanguino, el país ya suma más de seis meses de retraso, pese a que la reforma está prácticamente lista para operar.

El ministro explicó que cerca de 80% de la reglamentación ya está expedida, incluyendo:

El decreto único reglamentario

El decreto para la administración de recursos del pilar contributivo en cabeza del Banco de la República

Las reglas operativas para fondos privados y Colpensiones

“Hay recursos públicos y privados invertidos en adaptaciones técnicas, sistemas, plataformas y procesos que hoy están detenidos por falta de una decisión final”, señaló.

Impacto económico: riesgos para fondos privados y trabajadores

Uno de los puntos más críticos es la advertencia de los fondos privados de pensión, que aseguran que un fallo en contra podría generar un efecto financiero adverso. “Los fondos le han pedido a la Corte Constitucional que mantenga la constitucionalidad porque podría generarse una catástrofe financiera”, dijo Sanguino, señalando que la incertidumbre ya está afectando el manejo de recursos y proyecciones actuariales.

El ministro también llamó la atención sobre los 17 millones de afiliados que están en lista para trasladarse desde los fondos privados hacia Colpensiones bajo el sistema de pilares. Aunque la Corte mantuvo la posibilidad de realizar la doble asesoría, la falta de un fallo está frenando decisiones clave.

“La gente no sabe si esperar, trasladarse o mantenerse donde está. Esa incertidumbre afecta el ahorro, la planificación familiar y la estabilidad financiera del país”, afirmó.

Adultos mayores, los más afectados por la demora

Sanguino recordó que uno de los pilares fundamentales de la reforma es el Pilar Solidario, que beneficiaría a 3,1 millones de adultos mayores sin pensión. El ministro aseguró que retrasar su implementación significa aplazar ingresos básicos que representarían mejoras sustanciales para la población más vulnerable.

“Estamos hablando de personas que trabajaron toda su vida sin poder cotizar. Cada día que pasa es un día más sin la posibilidad de una vejez digna, que es un derecho fundamental”, sostuvo.

Gobierno pide una decisión pronta para estabilizar el sistema

El ministro enfatizó que el país no puede soportar indefinidamente un sistema pensional congelado. Según dijo, la parálisis afecta al mercado, a la planificación pública, a la inversión y a la confianza general en el sistema.

“El retraso impacta a trabajadores, empresas, fondos y al propio Estado. La Corte debe tomar una decisión pronta para garantizar estabilidad económica y claridad jurídica”, concluyó.