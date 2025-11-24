¿Qué es Lev Tahor y por qué apareció en Yarumal? Así opera la secta judía extremista

La reciente operación policial en Yarumal, Antioquia, puso en el centro del debate nacional a Lev Tahor, un grupo religioso de origen judío ultraortodoxo que ha sido investigado en varios países por presuntos abusos, secuestro y trata de menores. La presencia de varios de sus integrantes en territorio colombiano, junto con el rescate de 17 menores, cinco de ellos con alertas internacionales de la Interpol, encendió las alarmas de autoridades nacionales e internacionales.

Este hecho, que se conoció en medio de una coordinación entre Policía, Fiscalía, Migración Colombia e Interpol, plantea serias dudas sobre si la agrupación pretendía establecer una base en el país, tal como lo ha intentado en otras naciones antes de ser expulsada o desmantelada.

¿Qué es Lev Tahor? La historia de una comunidad marcada por el extremismo y la clandestinidad

Lev Tahor —nombre que en hebreo significa “corazón puro”— surgió a finales de los años 80 en Jerusalén bajo el liderazgo del rabino Shlomo Helbrans, un predicador autodidacta que promovía una interpretación extremadamente rígida de la ley judía. Para sus críticos, su doctrina se convirtió en una estructura de control psicológico y físico sobre sus seguidores, ejercida especialmente sobre mujeres y menores.

Después de construir una pequeña base de seguidores, Helbrans emigró a Estados Unidos, donde fue arrestado por el secuestro de un menor. Tras su liberación, el grupo inició un recorrido transnacional buscando asentarse en lugares donde pudieran operar con poca supervisión estatal. Pasaron por Canadá, Guatemala y México, siempre dejando atrás denuncias, investigaciones o expulsiones.

Tras la muerte de Helbrans en 2017, su hijo Nachman tomó el control y radicalizó aún más las prácticas internas. Hoy, autoridades de Estados Unidos, Canadá, México y Guatemala consideran al grupo una secta peligrosa involucrada en delitos graves.

Mujeres miembros de Lev Tahor Protestando en calles de Guatemala (GettyImages) / Anadolu Ampliar

Creencias y dinámicas internas: aislamiento, control extremo y una rígida estructura social

Lev Tahor se caracteriza por su vida en comunidades cerradas, sin acceso a tecnología y bajo un estricto sistema de obediencia. Entre sus prácticas conocidas se destacan:

Vestimenta ultraconservadora: las mujeres visten túnicas negras que cubren todo el cuerpo, incluyendo el rostro; los hombres usan barbas largas y prendas tradicionales.

las mujeres visten túnicas negras que cubren todo el cuerpo, incluyendo el rostro; los hombres usan barbas largas y prendas tradicionales. Aislamiento total: viviendas comunales, educación impartida solo por líderes internos y prohibición de vínculos con el “mundo exterior”.

viviendas comunales, educación impartida solo por líderes internos y prohibición de vínculos con el “mundo exterior”. Disciplina severa: el liderazgo controla la alimentación, los matrimonios, la crianza de los hijos y las rutinas diarias.

el liderazgo controla la alimentación, los matrimonios, la crianza de los hijos y las rutinas diarias. Antisionismo radical: rechazan al Estado de Israel y aseguran que solo el Mesías podrá “restaurar” la Tierra Santa.

Este aislamiento facilitaría, según las denuncias de autoridades en varios países, el encubrimiento de abuso infantil, matrimonios forzados y trata de personas.

Acusaciones globales y los crímenes de Lev Tahor

En los últimos 30 años, Lev Tahor ha sido investigado repetidamente. Entre los señalamientos más graves están:

Violencia psicológica y física contra menores.

y física contra menores. Matrimonios forzados entre adolescentes.

Embarazos inducidos a niñas desde los 12 o 13 años.

Secuestro y traslado ilegal de menores entre países.

Intentos de evadir órdenes judiciales moviéndose clandestinamente entre fronteras.

Varios de sus líderes ,incluidos Abraham Dinkel, Jaín Malca y Joel Goldman, enfrentan procesos penales en Guatemala por trata de personas, abuso sexual y organización criminal.

Lev Tahor en Guatemala (Photo by Luis Vargas/Anadolu via Getty Images) / Anadolu Ampliar

¿Por qué Lev Tahor estaban en Yarumal?

La operación en Antioquia se activó tras alertas emitidas por autoridades de Estados Unidos, Canadá y Guatemala. Las claves del caso en Colombia fueron:

17 menores rescatados: cinco con “circular amarilla” de Interpol, reportados como desaparecidos o en riesgo de secuestro.

cinco con “circular amarilla” de Interpol, reportados como desaparecidos o en riesgo de secuestro. Miembros en tránsito o intento de asentamiento: las autoridades investigan si buscaban instalar una nueva comunidad en el norte del país.

las autoridades investigan si buscaban instalar una nueva comunidad en el norte del país. Perfil de riesgo: los adultos que acompañaban a los menores son parte de la estructura internacional de la secta.

los adultos que acompañaban a los menores son parte de la estructura internacional de la secta. Rastro internacional: el grupo abandonó Guatemala después de una redada en la que rescataron 160 menores en diciembre de 2024.

El Ministerio del Interior y Migración Colombia confirmaron que se están adelantando procesos administrativos y judiciales para determinar responsabilidades penales y el futuro de los menores.

La aparición de Lev Tahor en Yarumal no es un hecho aislado, sino parte de la ruta de un grupo que ha transitado fronteras durante décadas en busca de lugares donde operar con bajo control institucional. Su paso por Colombia abre interrogantes sobre redes de apoyo, rutas migratorias irregulares y posibles intentos de establecer enclaves clandestinos.