Cambios en Pico y Placa de Medellín durante Navidad y enero de 2026: suspensiones, fechas y más

La Alcaldía de Medellín, en cabeza de Federico Gutiérrez, anunció la suspensión temporal de la medida de Pico y Placa, efectiva desde el 23 de diciembre de 2025 hasta el 16 de enero de 2026. Esta decisión, comunicada a través de un decreto, se basó en un estudio técnico que revela una disminución de hasta el 21% en el flujo vehicular durante el periodo de fin de año, una época en la que históricamente se observa una menor circulación en la ciudad.

El análisis que fundamenta esta suspensión se llevó a cabo utilizando datos recopilados en los principales corredores viales de Medellín. Entre las vías monitoreadas se encuentran: la Autopista Sur, la carrera 80, la avenida El Poblado, la avenida Guayabal, la vía Las Palmas, la avenida Oriental, la avenida Regional y las carreras 64 C y 65.

La información obtenida de estos puntos clave confirmó que la demanda vehicular durante estas fechas permite implementar la suspensión del Pico y Placa sin generar afecciones significativas en la movilidad urbana.

Como es usual en esta época, las grandes ciudades también suelen organizar numerosos eventos y actividades para impulsar el turismo local, entre estos se destacan alumbrados navideños, conciertos, ferias y festivales de Navidad.

Por tal razón, levantar esta restricción permite una mayor circulación de vehículos, ayudando a aliviar las congestiones de estos días festivos. Además de facilitar la movilidad de los ciudadanos que disfrutan de agenda cultural local.

Pico y placa en Medellín durante enero 2026

La medida de Pico y Placa retomará su vigencia habitual a partir del lunes 19 de enero de 2026. Es importante destacar que, desde esa fecha, la restricción aplicará con sanción económica para quienes la incumplan, sin que se establezca un periodo pedagógico previo.

La secuencia numérica que se adoptará para el reinicio de la restricción será la misma que se utilizó durante el segundo semestre de 2025. Esto significa que la prohibición de circulación se mantendrá entre las 5:00 a. m. y las 8:00 p. m. para vehículos cuyas placas terminen en:

6 y 9 los lunes

5 y 7 los martes

1 y 8 los miércoles

0 y 2 los jueves

3 y 4 los viernes

Para el caso de las motocicletas, la restricción se aplicará de manera similar, pero considerando el primer número de la placa. Desde la administración explicaron que se mantendrán las exoneraciones para ciertas vías de conexión regional y nacional, incluyendo la Avenida Regional, Las Palmas y la vía a Occidente. Asimismo, los corregimientos y las conexiones de la avenida 33 y la calle 10 seguirán exentos de la medida. Sin embargo, en todas las vías de los barrios, la restricción se aplicará de igual manera.

Cabe señalar que avenida Regional y la Autopista Sur, en sus tramos que corresponden a la jurisdicción de Bello e Itagüí, no estarán exentas debido a decisiones autónomas de las administraciones municipales de dichas localidades.

Conviene recordar que, el incumplimiento genera una multa de 15 salarios mínimos diarios legales vigentes (SMLDV) y la inmovilización del vehículo.