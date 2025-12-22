Pico y Placa de 24 horas saca de circulación a más de 58 mil vehículos en Cartagena

Desde la implementación del pico y placa de 24 horas, vigente desde el pasado 15 de diciembre en Cartagena, se ha evidenciado una significativa disminución del flujo vehicular, reflejando una positiva acogida por parte de la ciudadanía y de los visitantes.

Esta medida, adoptada por la Alcaldía de Cartagena, a través del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte- DATT, tiene como objetivo reducir la congestión vehicular durante la temporada navideña y de fin de año, periodo en el que ingresan a la ciudad más de 300.000 vehículos, lo que ha permitido mejorar las condiciones de movilidad y brindar una mejor experiencia tanto a los cartageneros como a los turistas que visitan la Heroica.

Desde la puesta en marcha del Decreto 2206 de 2025, se ha logrado que dejen de circular en la ciudad 58.500 vehículos, logrando una notable reducción del tráfico en puntos críticos.

Durante los operativos de control realizados entre el 15 y el 19 de diciembre, primera semana de la restricción, el DATT reportó un balance de 36 vehículos sancionados, una cifra que resulta significativa y que evidencia el alto nivel de compromiso y acatamiento de la medida por parte de conductores locales y visitantes.

De acuerdo con la Oficina de Planeación del DATT, se ha logrado observar una reducción del 25% del tráfico en corredores estratégicos, lo que confirma que la medida está cumpliendo su propósito.

Estos resultados demuestran que el pico y placa de 24 horas es una estrategia efectiva para descongestionar las vías, invitando a ciudadanos y visitantes a “regalarle un día sin carro a la ciudad”, contribuyendo así, de manera colectiva, a mejorar la movilidad y la calidad de vida durante esta temporada de alta afluencia turística.