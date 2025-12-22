Conozca las novedades en el pico y placa para el transporte público y taxis en Manizales

Manizales

La Alcaldía de Manizales informó que, debido al incremento de visitantes y a la alta demanda de pasajeros durante la temporada de fin de año y la Feria de Manizales, se implementarán modificaciones temporales en la medida de pico y placa que actualmente aplica exclusivamente para el transporte público, incluidos los taxis.

La decisión quedó establecida en la Resolución 1359 de 2025, donde se plasma las medidas para garantizar una mayor oferta de vehículos, mejorar la movilidad y facilitar el desplazamiento de ciudadanos y turistas durante estas fechas de alta afluencia.

¿A quiénes aplica el cambio?

La medida está focalizada en el transporte público colectivo e individual, incluyendo los taxis, que tendrán una regulación especial mientras se desarrollan las actividades decembrinas y los eventos de la Feria de Manizales, debido al aumento significativo de visitantes, lo que representan un mayor número de desplazamientos diarios.

Novedades en la restricción

De acuerdo con lo establecido, el pico y placa se levantará los días 23, 24, 25 y 31 de diciembre de 2025, en el horario comprendido desde las 2:00 de la tarde hasta las 4:00 de la mañana del día siguiente. La decisión responde al incremento en la demanda de transporte durante estas fechas, cuando muchas personas se movilizan para realizar compras navideñas y participar en actividades propias de la temporada.

Así mismo, para la programación del próximo año, se determinó que la medida tampoco se tendrá en cuenta los días 1, 8, 9, 10 y 11 de enero de 2026, en el mismo horario, debido a las celebraciones feriales que se desarrollarán en la ciudad.

Medida socializada con el gremio transportador

La Alcaldía informó que esta determinación fue debidamente socializada con los gremios del transporte individual de pasajeros, en reuniones realizadas los días 10, 16 y 17 de diciembre de 2025, con el fin de concertar la medida y garantizar una adecuada prestación del servicio.

Por esta razón, se determinó flexibilizar el pico y placa con el fin de evitar congestiones, reducir tiempos de espera y mejorar la atención a los usuarios.

La Alcaldía reiteró que estos cambios son temporales y buscan responder a las necesidades de movilidad que se presentan en Manizales durante una de las temporadas más concurridas del año.