Pico y placa para Navidad en Bogotá 2025: horarios, excepciones y cómo solicitar permiso solidario

Con la llegada de fin de año se reúnen varias celebraciones como la Navidad y Año Nuevo, esto genera que la movilidad en la capital suela presentar un aumento significativo en el flujo de vehículos.

Por esta razón, desde la Secretaría de Movilidad de Bogotá anunciaron cómo operará el pico y placa en diciembre de 2025, incluyendo los días en los que la medida será suspendida, las restricciones especiales de retorno y los ajustes al pico y placa solidario.

Con estos ajustes, las autoridades buscan ofrecer mayor flexibilidad a los conductores en días de alta demanda vehicular, al tiempo que se mantiene el control del tráfico y se previenen congestiones en uno de los periodos más críticos para la movilidad en la capital.

¿Habrá pico y placa en Navidad y Año Nuevo en Bogotá?

Durante la última semana de diciembre y los primeros días de enero, el pico y placa para vehículos particulares tendrá modificaciones importantes.

De acuerdo con el Distrito, la restricción no aplicará el viernes 26 de diciembre ni el viernes 2 de enero, teniendo en cuenta que ambos días se ubican entre festivos y fines de semana.

El resto de los días hábiles, la medida se mantendrá con normalidad bajo el esquema tradicional, que restringe la circulación de vehículos según el último número de la placa.

Horarios del pico y placa en Bogotá en diciembre de 2025

En las jornadas donde sí aplica la restricción, el pico y placa en Bogotá seguirá operando en su horario habitual:

Lunes a viernes: Desde las 6:00 a. m. hasta las 9:00 p. m.

Aplica para vehículos particulares según número par o impar de la placa

Es importante que los conductores consulten con anticipación si su vehículo tiene restricción el día que planean movilizarse.

Pico y placa regional en enero de 2026: así funcionará

Para el lunes 12 de enero de 2026, cuando se espera el retorno masivo de viajeros a la capital, se implementará el pico y placa regional, una medida que regula el ingreso a Bogotá por los principales corredores viales.

El esquema será el siguiente:

Placas pares: ingreso permitido entre las 12:00 m. y las 4:00 p. m.

ingreso permitido entre las 12:00 m. y las 4:00 p. m. Placas impares: ingreso autorizado entre las 4:00 p. m. y las 8:00 p. m.

Esta estrategia busca reducir los embotellamientos y mejorar la fluidez del tráfico en los accesos a la ciudad.

Cambios en el pico y placa solidario para 2026

Otra de las novedades anunciadas tiene que ver con el pico y placa solidario, el permiso que permite circular sin restricción a cambio de un pago. Para 2026, el Distrito ajustará uno de los factores que inciden en la tarifa.

El llamado factor municipio, que aplica especialmente para vehículos matriculados fuera de Bogotá, pasará de un 20 % a un rango que puede llegar hasta el 50 %, dependiendo de las características del automotor. Este ajuste busca equilibrar el impacto de la medida y fortalecer la gestión de movilidad.

¿Cómo solicitar el pico y placa solidario?

Los conductores interesados en este permiso deben realizar el trámite de manera virtual a través de los canales oficiales del Distrito. El proceso incluye el registro del vehículo, la validación de la información y el pago correspondiente, que puede ser diario, mensual o semestral.