Nueva estrategia de la Secretaría de Movilidad para prevenir la embriaguez al volante

Medellín

Garrafael es una de las principales acciones de la Secretaría de Movilidad diseñada para evitar la circulación de conductores en estado de embriaguez y reducir la siniestralidad asociada al consumo de alcohol.

Durante este año se han realizado 125 operativos de control, en los cuales se impusieron cerca de 707 comparendos y se inmovilizaron 702 vehículos, entre motocicletas y automóviles. Además, las autoridades practicaron alrededor de 29.000 pruebas de alcoholemia como parte de las acciones preventivas y de control.

Gracias a estas medidas, en comparación con el año pasado, se registra una reducción del 11 % en las muertes por siniestros viales, lo que equivale a 32 vidas salvadas. Se destaca también la disminución en la mortalidad de peatones, con 21 muertes menos, así como el registro de 158 motociclistas fallecidos en lo corrido del año. No obstante, durante el mes de diciembre se han reportado 13 muertes presuntamente asociadas al estado de alicoramiento, lo que refuerza el llamado de las autoridades a la responsabilidad vial, especialmente en esta temporada.

Frente a la conducta de algunos conductores que, tras ocasionar un accidente, abandonan a las víctimas en la vía pública, la Secretaría de Movilidad también viene desarrollando el plan anti fuga. Esta estrategia, apoyada en las cámaras del sistema 123 y en operativos coordinados de tránsito, permite identificar y capturar en flagrancia a quienes cometen un hecho y tratan de evadir su responsabilidad.

“Con estos resultados nos damos cuenta que la campaña está haciendo efecto, pero no hacemos nada sin la conciencia ciudadana y sin una educación vial al respecto que nos permitan seguir reduciendo estas cifras, porque la meta es llegar a 0 muertes, 0 siniestros viales”, afirmó el Secretario de Movilidad, Pablo Ruiz.

Con estas medidas, se busca y se invita a los ciudadanos a tomar conciencia al usar vehículos en estado de embriaguez y se espera que no hayan más siniestros viales en lo que queda del año.