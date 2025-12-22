Novena de Navidad 2025: este es el paso a paso para rezarla cada día

Este es el orden en que se celebra la Novena de Navidad Foto: Getty Images

Una de las grandes tradiciones que hay en Colombia durante el mes de diciembre es rezar la novena durante los 9 días previos a la Navidad. Esto permite que las personas puedan prepararse espiritualmente para el nacimiento de Jesús de Nazaret a partir de los sucesos que vivieron sus padres, José y María, en su camino a Belén.

Por lo general, las familias se reúnen para rezar la novena a partir del 16 de diciembre. Sin embargo, es común ver que tanto parroquias como diferentes empresas se encargan de convocar a muchas personas para disfrutar de este encuentro. Asimismo, son infaltables los villancicos en los que resuena la voz de niños y adultos que esperan la llegada de Jesús.

¿Cuáles son las partes de la novena de Navidad?

La estructura de la novena de Navidad, también conocida popularmente como novena de Aguinaldos, cuenta con una serie de oraciones que hacen parte de la celebración para anhelar el nacimiento de Jesús alrededor de un pesebre. Este es:

Oración para todos los días

Consideración para cada día de la Novena

Gozos al Niño Jesús

Oración a la Virgen María

Oración a San José

Oración al Niño Jesús

Villancicos

Justamente, este es el orden que sugieren la Arquidiócesis de Bogotá y la Conferencia Episcopal de Colombia para que se pueda llevar a cabo la celebración de la Novena de forma correcta. En este caso, el proceso para rezarla todos los días es el siguiente:

Comenzar con la santiguación (en el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo)

Proclamar la oración para todos los días (al final se reza tres veces el Gloria al Padre)

Leer la consideración que corresponde al día

Cantar los gozos al Niño Jesús, al finalizar cada uno de ellos se canta el villancico “Ven a nuestras almas”

Oración a la Virgen María (al final se reza tres veces el Ave María)

Oración a San José (al final se reza el Padre Nuestro, el Ave María y el Gloria)

Oración al Niño Jesús (al final se reza tres veces el Gloria al Padre).

Al final de cada día de celebración, se entonan los habituales villancicos, los cuales consisten en cantos que vienen acompañados con instrumentos como maracas, panderetas, tambores o guitarras para aguardar por el nacimiento de Jesús. Algunos de los más populares son El Burrito Sabanero, A la nanita nana, Tutaina tuturumá o Antón tiruliruliru.

¿Cuáles son las consideraciones de cada día?

En la novena de Navidad, las consideraciones son unas lecturas que permiten conmemorar la experiencia vivida por José y María previo al nacimiento de Jesús en el portal de Belén. Asimismo, son un momento de reflexión en el que los fieles se preparan espiritualmente para la llegada de la Navidad.

Según explica la Arquidiócesis de Bogotá, cada una de ellas se basa en un pasaje de la Biblia. Estos son: