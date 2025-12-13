‘Una novena por Bogotá’: el evento solidario más grande de diciembre en el Movistar Arena

Bogotá D.C

En diálogo con Caracol Radio estuvo el director de la Filarmónica de Bogotá, David García , quien compartió detalles de uno de los eventos solidarios más grandes y esperados del año 2025, ‘Una Novena por Bogotá’.

“Vamos a estar en alianza con el Movistar Arena y con el Banco de Alimentos, que es el motor de toda esta actividad, haciendo una novena por Bogotá, que la venimos haciendo hace cuatro años. El año pasado se lograron recolectar casi 80 toneladas de comida no perecedera a través del Banco de Alimentos que distribuye esto a quienes lo necesitan en esta época en todo el país”, afirmó el director.

Para García este evento es único ya que aparte de apoyar con una causa social, los asistentes podrán disfrutar de buena música en vivo.

“Estará la Filarmónica de Bogotá , pero también habrá otras agrupaciones maravillosas”. Estarán Los 50 de Joselito y V de Vinilo.

¿Cómo asistir al evento?

Las personas que quieran asistir al evento no deben comprar entradas sino solo ir a una tienda D1 y comprar 3 kilos de comida no perecedera.

“Esos 3 kilos ya le dan derecho a quien lo haga de tener una boleta para asistir”, precisó el director.

Otra de las opciones es hacer la respectiva donación en la página del Banco de Alimentos: www.bancodealimentos.org.co.

A a partir de las 5 de la tarde de este 16 de diciembre las puertas del Movistar Arena se abrirán para rezar la novena y luego disfrutar de un inolvidable show musical.

La novena será dirigida por el cardenal Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de Bogotá.

Este año la meta es entregar 100.000 mercados a los hogares más necesitados del país.