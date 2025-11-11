¿Cómo participar en la novena más grande de Bogotá? Entrada con donación de alimentos

¿Cómo participar en la novena más grande de Bogotá? Entrada con donación de alimentos

El próximo 16 de diciembre, el Banco de Alimentos de Bogotá realizará la cuarta edición de ‘Una Novena por Bogotá’ en el Movistar Arena, un evento que surge desde la generosidad de organizadores, artistas y, por supuesto de los asistentes.

La novena será presidida por el cardenal Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de Bogotá. Además, contará con la voz inconfundible de un invitado sorpresa, así como de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, Los 50 de Joselito y V de Vinilo.

Este año funcionará el mismo mecanismo de los años anteriores para el ingreso: a partir del miércoles 12 de noviembre, quienes deseen asistir podrán donar tres kilos de granos y obtener su entrada en Tiendas D1 habilitadas, o directamente en www.tuboleta.com

¿Cómo se puede donar?

Para asistir a la novena hay varias formas de hacer la donación: Una de ellas con la compra de 3 kilos de alimento no perecedero, sobre todo granos, en las tiendas D1 autorizadas, directamente en TuBoleta o en la página del Banco de Alimentos www.bancodealimentos.org.co

Banco de alimentos puntos de recolección Ampliar

Lo recaudado se convierte en la base de la gran campaña ‘NaviDAR’, que este año busca entregar 100.000 mercados a los hogares más necesitados en diversas comunidades.

El padre Saldarriaga contó que: “Es una noche de fiesta y una noche para decirle a Dios gracias porque este año de verdad la gente ha sido especialmente generosa y este año con 1.278 organizaciones hasta ahora hemos llegado a más de 450.000 personas, tanto en Bogotá como en Cundinamarca”.