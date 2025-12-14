Actualidad

Orden correcto para rezar la Novena de Aguinaldos este 2025: Del día 1 al 9 explicado

Para rezar la Novedad existen variaciones regionales y familiares. Este es el orden litúrgico y pastoral recomendado:

Orden correcto para rezar la Novena de Aguinaldos este 2025. Imagen vía Getty Images / Anastasiia Krivenok

La Novena de Aguinaldos es una tradición profundamente arraigada en Colombia. Se reza durante nueve días consecutivos en preparación al nacimiento de Jesús, normalmente entre el 16 y el 24 de diciembre. Para rezar la Novedad existen variaciones regionales y familiares.

No obstante, la Conferencia Episcopal de Colombia y otras entidades religiosas recomiendan un orden litúrgico y pastoral que ayuda a mantener la riqueza teológica y comunitaria de la práctica.

Cada sesión comienza con el saludo trinitario (“En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo”) y una breve invocación para situar la oración en la comunión con Dios.

Cada día incluye una breve lectura bíblica pertinente al misterio de la Navidad. La lectura alimenta la meditación y conecta la tradición de la Iglesia con las experiencias concretas de la comunidad.

Orden correcto Novena de Aguinaldos este 2025

Inicialmente, todos se reúnen en torno a una imagen del Niño Jesús, la Virgen María o San José, que suelen estar en el altar o en un lugar central. Se inicia lo novena con la oración para todos los días, además se reza un Padre Nuestro y un Ave María por las intenciones de todos.

En algunas familias, es común también que al finalizar la novena se celebren las “aguinaldos” o juegos tradicionales, y se distribuyan regalos pequeños entre los miembros de la familia. A continuación les presentamos el orden común de la novena, que incluye las oraciones y cantos tradicionales:

  • Oración para todos los días
  • Consideración para cada día de la Novena:
  • Día primero: El ángel Gabriel, mensajero de la esperanza (16 de diciembre)
  • Día Segundo: La Virgen María, corazón que anida la esperanza (17 de diciembre)
  • Día Tercero: La virgen María, peregrina de la esperanza (18 de diciembre)
  • Día Cuarto: Isabel, la esperanza convertida en alegría (19 de diciembre)
  • Día Quinto: San José, modelo de esperanza en la prueba (20 de diciembre)
  • Día sexto: Juan Bautista, testigo de la luz que trae la esperanza (21 de diciembre)
  • Día séptimo: Los sabios de oriente, intérpretes de la esperanza (22 de diciembre)
  • Día octavo: Los cristianos, ejemplos de paciencia por Aquel que es su esperanza (23 de diciembre)
  • Día noveno: Jesucristo, nuestra paz y nuestra esperanza (24 de diciembre)
  • Gozos al Niño Jesús
  • Oración a la Virgen María
  • Oración a San José
  • Oración al Niño Jesús
  • Se canta un villancico de Navidad. Los más comunes son: “Campana sobre campana”, “Los peces en el río”, “El burrito sabanero”.

Villancicos

Tradicionalmente, se entonan villancicos o cantos de aguinaldo que animan la celebración y ayudan a unir a los participantes antes de la oración formal. La música no es decorativa: pone el corazón en actitud de alabanza.

Oración para todos los días

Existe un texto clásico conocido como “Oración para todos los días” —atribuido a textos litúrgicos colombianos— que se reza al inicio de cada jornada de la novena. Se trata de una plegaria que resume la intención del novenario: preparar el corazón para el Dios que se hace niño.

Oraciones a la Virgen y a San José

En la Novena de Aguinaldos es habitual dirigir plegarias especiales a la Virgen María y a San José, reconociendo su papel en la historia de la salvación y pidiendo su intercesión para las necesidades personales y comunitarias.

Gozos o letanías

Los “gozos” son estrofas cortas que se cantan o recitan diariamente en respuesta a la meditación. Tienen un carácter jubiloso y repetitivo que favorece la participación de toda la familia o de la comunidad parroquial.

Oración al Niño Jesús y acciones concretas

Cada día concluye con una oración al Niño Jesús y, en muchos guiones, con un compromiso concreto (obra de caridad, reconciliación, visita a enfermos) que prolonga la novena en la vida diaria. La Conferencia Episcopal subraya que la novena no debe quedarse en lo ritual, sino traducirse en gestos de amor.

Día a día: continuidad y cierre

Del primer al noveno día se mantiene el mismo esquema; lo que cambia son las consideraciones y las intenciones. El noveno día —24 de diciembre— culmina con una vibrante celebración comunitaria que puede incluir Misa de aguinaldo, vigilia y la representación del pesebre.

