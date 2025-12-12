Inicio de novenas navideñas: ¿cuándo son y cómo rezarlas? Este es el paso a paso

La Navidad es una de las épocas más esperadas durante cada año, ya que está llena de amor, comida, regalos y entro otras cosas más. Si bien en cada país funciona de manera distinta, algunos países, como Ecuador y Venezuela, tienen una cosa en común, aparte de compartir en familia y organizar eventos: las novenas.

Las novenas son una serie de rezos y oraciones que se realizan en ciertos días, esto se realiza con propósito, sobre todo, para prepararse para algo especial, es decir, un evento o festividad importante. En el caso de Colombia, se realiza con el objetivo de esperar el nacimiento del Niño Jesús, una figura a la que muchos colombianos le son devotos, puesto que es una tradición católica.

Esto se originó en el siglo dieciséis en el territorio luego de que un texto escrito por Frey Fernando de Jesús Larrea, se adaptara como devoción.

Fecha de inicio y durabilidad de la novena

Las novenas navideñas están organizadas por un libro que, dentro, contiene una serie de rezos en los que las personas recitan cierta cantidad de veces, incluso, algunas incluyen cánticos para acompañar en familia, esto son conocidos como villancicos. Esta eventualidad tiene una duración de nueve días que se distribuye de la siguiente manera, siendo estas las fechas en las que se realiza:

Iniciación de las novenas: 16 de diciembre.

16 de diciembre. Finalización de las novenas: 24 de diciembre en Nochebuena, es decir, el nacimiento de Jesús.

El propósito de estas novenas, es prepararse para el nacimiento del Niño Divino, y así, fortalecer lazos familiares y compartir con la comunidad. En algunos hogares, empresas y lugares, se organiza un pesebre en conmemoración a esta festividad.

Además, la mayoría de familias no solo se organizan con el objetivo de rezar, sino de compartir platos típicos, como lo es la natilla, los buñuelos y más. Es debido a ello, que muchos prefieren llevar a cabo estas acciones en sus hogares, y en algunos casos, la comunidad organiza esto para los niños.

Paso a paso para rezar las novenas

Según detalló Procolombia, las novenas comienzan con villancicos, luego, se realizan las oraciones de preparación. Esto bajo el Padre nuestro, Ave María y demás. Los rezos que se realizan, son diarios y se acompañan de villancicos. De tal manera, este es el paso a paso para rezar la novena en familia, amigos y demás:

Se canta un villancico.

La bendición.

Oración principal, es decir, la que le da apertura a las demás oraciones.

Reflexión del día.

Gozos.

Oración a la Virgen María.

Oración a San José.

Oración al Niño Jesús.

Villancicos y cánticos.

Bendición de cierre para despedir la novena.

Esta es la organización, si desea conocer como son los rezos correspondientes y los días en los que se debe llevar a cabo, puedo hacerlo consultando en el siguiente enlace, haciendo clic aquí.

