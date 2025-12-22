Los mejores pueblos para ver alumbrados navideños cerca de Medellín según la IA

Una de las actividades que más se disfruta en el mes de diciembre es poder ver los diferentes alumbrados que ofrecen las ciudades con temáticas diferentes, cargadas de colores, figuras, sonidos y demás que hacen de este uno de los mejores planes para compartir en familia y en pareja.

En Caracol Radio consultamos con la IA cuáles son los mejores pueblos a las afueras de Antioquia para ver alumbrados este año en Colombia y este es el resultado:

Los municipios de Envigado, Sabaneta, e Itagüí, ubicados en el área metropolitana de Medellín, son reconocidos por sus espectaculares alumbrados navideños, que rivalizan con los de la capital y atraen a miles de visitantes cada año.

Alumbrado en Envigado:

Envigado: Conocido por ser uno de los primeros en encender sus luces, los alumbrados de Envigado son famosos por su ambiente festivo y decoración deslumbrante. El encendido suele ser a finales de noviembre, y los espectáculos de luces se extienden hasta finales de diciembre. En esta oportunidad el alumbrado se llama “Destellos de Navidad”, ya están encendidos desde el 21 de noviembre e irán hasta el 18 de enero de 2026

Alumbrado en Sabaneta:

Sabaneta: Este municipio atrae a millones de turistas con su parque principal como punto focal de la celebración navideña, ofreciendo una experiencia muy linda llena de luces y ambiente festivo. Se iluminan diferentes zonas, incluyendo el centro y parques, con un gran evento de encendido a finales de noviembre, como el de 2025 en el Parque Central.

Alumbrado en Itagüí:

Itagüí: Ubicado en el sur del Valle de Aburrá, los alumbrados de Itagüí son considerados de los mejores de Colombia y un gran atractivo para visitar durante la temporada. A diferencia de otros municipios, las piezas navideñas que tiene esta ciudad son elaboradas por artesanos locales de la ciudad.

Más allá del área metropolitana, otros pueblos patrimonio de Antioquia, aunque no son tan cercanos, ofrecen un ambiente navideño único con su arquitectura colonial y tradiciones:

Alumbrado en Jericó:

Jericó: Este encantador pueblo cafetero se ha unido a Támesis para ofrecer una ruta navideña por el Suroeste antioqueño, combinando la magia de sus alumbrados con la tradición y la cultura local. El alumbrado en Jericó ofrece templos, santuarios, museos y el Hay Festival (en enero), haciendo del municipio un destino completo para visitar.

Alumbrado en Santa Fe:

Santa Fe de Antioquia: Como uno de los pueblos más encantadores de Colombia para pasar la Navidad, este destino colonial es ideal para disfrutar de la arquitectura y un ambiente festivo. Se centra en el concepto “Luz, Paz y Renovación”. A diferencia de los espectáculos masivos del Valle de Aburrá, este municipio apuesta por una experiencia que resalta su arquitectura colonial y la participación comunitaria.

Alumbrado en Guatapé:

Guatapé: Si bien es famoso por sus zócalos coloridos y el Peñol, también es un excelente lugar para explorar en esta temporada y disfrutar de un ambiente diferente y pintoresco. Llamado “El Encanto Navideño de Luces y Colores”, fue inaugurado el 15 de noviembre de 2025, es un proyecto comunitario que muestra el talento local, destacando por sus figuras coloridas hechas por artesanos del pueblo, y estará disponible para disfrutar durante toda la temporada navideña en el parque principal y calles, creando un ambiente mágico y lleno de brillo.