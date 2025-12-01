Las 5 mejores ciudades para ver alumbrados en Colombia, según la IA: ¿Dónde y cómo verlos?

Una de las actividades que más se disfruta en el mes de diciembre es poder ver los diferentes alumbrados que ofrecen las ciudades con temáticas diferentes, cargadas de colores, figuras, sonidos y demás que hacen de este uno de lo mejores planes para compartir en familia y en pareja.

En Caracol Radio consultamos con la IA cuáles son las mejores 5 ciudades para ver alumbrados este año en Colombia y este es el resultado:

Alumbrado de Medellín:

Considerada una de las 10 mejores del mundo por National Geographic, con más de 30 millones de luces LED y figuras temáticas como personajes de Disney. Es un espectáculo urbano vibrante y familiar.

Sus alumbrados, conocidos como los “Alumbrados EPM”, son famosos a nivel internacional y atraen a miles de visitantes cada año. La iluminación a lo largo del río Medellín y en lugares como Parques del Río, la Avenida La Playa y el Pueblito Paisa son icónicos.

Lugares para visitar: Río Medellín, Parques del Río, Cerro Nutibara, Parque Lleras.

Alumbrado navideño en Medellín 2025- foto EPM Ampliar

Alumbrado de Bogotá:

La capital ofrece una “Ruta de la Navidad” con múltiples puntos iluminados en parques principales como el Parque el Tunal y el Corredor Centro. La ciudad se destaca por su ambiente festivo y la mezcla de tradición y modernidad en sus decoraciones.

Además, ofrece un circuito cultural con énfasis en sostenibilidad (reducción del 63% en consumo energético), combinando luces con eventos de teatro, danza y video mapping en 8 puntos icónicos.

Lugares para visitar: Parque Nacional, Plaza de Bolívar, Monserrate y Jardín Botánico.

Alumbrado Bogotá Ampliar

Alumbrado de Villa de Leyva en Boyacá:

Este pueblo colonial es famoso por su espectacular Festival de Luces, que inaugura la temporada navideña con impresionantes despliegues pirotécnicos y una iluminación que resalta su arquitectura única en la Plaza Mayor.

El alumbrado de Villa de Leyva se celebrará la noche del 7 al 8 de diciembre con el Festival de Luces, una tradición que marca el inicio de la temporada navideña con faroles y velas en calles y balcones. El evento incluye juegos pirotécnicos y presentaciones de coros, y se espera la asistencia de muchos visitantes, por lo que se recomienda reservar con anticipación.

Lugares para visitar: Plaza Principal y calles del pueblo.

Villa de Leyva encendido Ampliar

Alumbrado de Cali:

La “Feria de Cali” y sus alumbrados navideños llenan la ciudad de vida, música y luces. Los puntos clave de iluminación suelen estar a lo largo del río Cali y en parques principales, ofreciendo un ambiente vibrante y festivo.

Además es famosa por su “parranda de luces” al ritmo de salsa, con más de 2 millones de bombillos y fuegos artificiales. Ideal para quienes buscan ambiente festivo y bailes nocturnos.

Lugares para visitar: Bulevar del Río, Gran Malecón.

Alumbrado Cali Ampliar

Alumbrado de Barranquilla:

La “Puerta de Oro” de Colombia también se luce con sus alumbrados, creando un ambiente caribeño y festivo que complementa las celebraciones de fin de año. Celebra también con el “árbol de Navidad más grande de Colombia” (65 metros y 468.000 luces LED), junto a estructuras gigantes y un ambiente costeño animado.

Lugares para visitar: Gran Malecón y la Ventana al Mundo

