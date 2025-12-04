Tour de luces navideñas por Bogotá: fechas y precios para este 2025

La Casa de Nariño también se preparo para la navidad con su alumbrado. Foto: Colprensa - Diego Pineda. / Diego Pineda

Con la llegada del mes de diciembre, en la gran mayoría de ciudades y municipios del país se realizan diferentes alumbrados navideños, que además de ayudar a crear un ambiente festivo y decorar los lugares, también son una gran razón de turismo que año tras año, activan de gran manera la economía.

Por esta razón, la Alcaldía de Bogotá anunció su ‘tour’ de alumbrados navideños, que estará disponible para que las personas lo visiten a partir del 5 de diciembre, y se encontrará alumbrado hasta el próximo 23 de diciembre. Esto mediante la iniciativa que llamaron ‘La Ruta de la Navidad’, una iniciativa que sorprenderá a los habitantes de diferentes zonas de la ciudad.

Para esto, se juntaron el Grupo de Energía de Bogotá con Enel Colombia, la empresa de energía, para iluminar tres puntos específicos de la ciudad, el Corredor Centro, el Parque el Tunal y el Sector Norte. Con unos alumbrados que incluirán el árbol más grande instalado en la ciudad, que medirá 56 metros de altura, 200.000 bombillos led programables, un show láser 360 grados, entre otras cosas. Siendo además, totalmente gratis.

Recorridos de alumbrados de pago

Por otro lado, también se estará realizando el Festival Brilla, en dado caso de que haya pasado Navidad y no haya alcanzado a ver los alumbrados realizados por la alcaldía, tendrá una segunda oportunidad con estos alumbrados que se ubican al lado del estadio El Campin, y que están disponibles para ser visitados desde el 27 de noviembre hasta el día 12 de enero de 2026.

Este festival es un recorrido luminoso que cuenta con 22 escenarios temáticos diferentes, espacios interactivos, pista de hielo, entre otras cosas. Sin embargo, a diferencia de ‘La Ruta de Navidad’, el acceso a este evento es de pago, y las boletas se pueden adquirir en el siguiente link: https://feverup.com/m/481084?cp_landing=cta_hero&cp_landing_term=cta_hero&cp_landing_source=festivalbrilla&utm_source=google&utm_medium=organic.

La entrada para menores de dos años es gratuita, para niños de 2 a 12 años tiene un costo de $24.900 y para mayores de 13 años tiene un valor de $35.900 pesos colombianos.

Alumbrados del Jardín Botánico

Una de las experiencias más esperadas por los bogotanos cuando llega Navidad, son los alumbrados que se realizan en el Jardín Botánico de Bogotá, pues suelen ser algunos de los más llamativos, y sus precios de ingreso no son muy altos.

Para este año, la experiencia inmersiva ha sido llamada ‘Magia Natural’, que estará disponible a partir del 7 de diciembre, y estará hasta el día 23 del mismo mes. Durante este tiempo, los visitantes no solo verán los alumbrados, pues también se encontrarán con talleres, cuenteros, cine, carnavales, presentaciones de cantantes, entre otras cosas.

El horario de atención será desde las 5:00pm hasta las 8:00pm. La entrada será gratuita para menores de 5 años, para niños de 6 a 12 años costará $6.300 pesos y para mayores de 13 años, tendrá un valor de $10.000 pesos colombianos. Adicional a esto, es importante resaltar que la venta de boletería estará disponible hasta las 7:00 pm, y esta no otorgará acceso al tropicario del jardín.

