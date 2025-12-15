5 mejores pueblos para visitar cerca a Medellín en Navidad y año nuevo: Alumbrado, gastronomía y más

Cada año cuando llega el mes de diciembre, se abre una gran posibilidad para las ciudades, municipios y pueblos que buscan atraer turistas que activen la economía de los ciudadanos, pues uno de los aspectos que tienen en consideración miles de turistas a la hora de seleccionar un destino para pasar tanto Navidad como año nuevo, son las decoraciones y alumbrados, que además de ser muy llamativas, establecen un ambiente familiar que resulta atractivo para los visitantes.

Según esto, uno de los departamentos que suelen llamar principalmente la atención, es Antioquia, que durante varios años ha sido reconocido por sus increíbles alumbrados que permanecen encendidos todas las noches durante el fin de año, esto además, de que se complementa con la belleza y la gastronomía que se ofrecen en los diferentes lugares del departamento.

Sin embargo, y a pesar de que la capital del departamento, Medellín, suele tener extensos alumbrados que son establecidos de la mano de EPM, como el reconocido paseo del rio, que consta de 1.5 kilómetros de recorrido donde se pueden observar diferentes figuras e imágenes tradicionales formadas con miles de bombillas LED, muchas personas prefieren asistir a otros lugares, pues además de conocer espacios nuevos, los precios para realizar turismo pueden ser mucho menos en pueblos más pequeños o menos concurridos.

Le podría interesar: ¿Habrá cambios en Airbnb en Colombia?: Le explicamos cómo funcionaría el proyecto de decreto

5 pueblos cerca a Medellín que debe visitar

Santa Fe de Antioquia

Este pueblo que se encuentra a 60 kilómetros, o cerca de 1 hora y 10 minutos de recorrido desde la capital del departamento, es uno de los principales lugares escogidos por los turistas, pues además de contar con los alumbrados navideños, es un pueblo considerado como patrimonio de Colombia desde el año 1960, debido a su arquitectura colonial y su historia. Estética la cual suelen conservar al diseñar los alumbrados decembrinos.

Jardín

Un poco más alejado de Medellín, a unas 3 horas y media de recorrido, se encuentra otro lugar que vale totalmente la pena conocer, Jardín Antioquia, también reconocido como un pueblo patrimonio de Colombia. El cual, suele alumbrar principalmente su parque principal, donde resaltan la magia por la que es reconocida el lugar.

Le podría interesar: Día mundial del turismo: Estos son los tres destinos de Colombia recomendados para visitar

Sabaneta

A poco más de media hora de Medellín, considerado un lugar que debe ser visitado por todos los turistas que llegan a la capital antioqueña, Sabaneta decoró sus calles con unos alumbrados, que, según su alcalde, buscan resaltar la identidad de los sabaneteños y mostrar la ciudad como un lugar acogedor para quienes lo visitan.

Envigado

Hasta el 18 de enero de 2026, los turistas tendrán la posibilidad de visitar los alumbrados en el municipio de Envigado, que se encuentra a menos de 30 minutos de la ciudad de Medellín. Sin embargo, en este caso, las decoraciones fueron realizadas por 63 artesanos, que desde hace varios meses han dedicado su tiempo para ofrecer un espectáculo imperdible para los turistas.

Guatapé

A 80 kilómetros de Medellín, en un recorrido que toma poco más de dos horas en ser realizado, la Alcaldía del municipio de Guatapé, tomó la decisión de realizar la decoración navideña incluyendo elemento temáticos de Disney, por medio de los cuales, buscan que los niños y las niñas sean los protagonistas de las celebraciones decembrinas.

Gastronomía

Durante los recorridos a los alumbrados navideños, los turistas tendrán la posibilidad de, también, degustar la gastronomía antioqueña, dentro de la que resaltan platos como la bandeja país, el chicharrón, las arepas, y hasta postres como las obleas o las ‘solteritas’ típicas de la región.

Otras noticias: En celebración de los 350 años, Medellín se consolida como destino líder del turismo responsable