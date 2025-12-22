Chef Catalina Osorio es premiada por Gourmand World Cookbook Award: Su libro recibió reconocimiento

El Gourmand World Cookbook Awards, son reconocidos en el mundo de la culinaria por ser uno de los premios más importantes y prestigiosos del mundo en lo que respecta a libros de gastronomía, vinos, bebidas, y televisión culinaria. Estos fueron creados por Édouard Cointreau en 1995, y gracias a su reconocimiento internacional, han llegado a ser nombrados como los premios ‘Óscares’ de la cocina.

El objetivo de estos premios, tienen como objetivo valorar a aquellas personas que ‘cocinan con palabras’, destacar diferentes obras, y promover el respeto por la cultura de la gastronomía a nivel mundial. Esto, gracias a la participación de diferentes chefs, editoriales, autores y periodistas de todo el mundo, lo que también ha reforzado su identidad de carácter global y competitivo.

El libro de la chef colombiana

Para este año, la chef colombiana Catalina Osorio, quien participaba con su libro ‘Un Domingo de Gula, consejos y recetas para un delicioso brunch’, fue galardonada en la edición número 31 de los premios, por la calidad, creatividad y originalidad en que logró plasmar la gastronomía colombiana en su obra, que además de ser un importante reconocimiento personal, también lo es para la identidad del país.

Según reveló Catalina, este libro le abrió las puertas para continuar escribiendo y compartiendo la pasión con la que vive la cocina, y que ahora, este haya sido premiado, le ha demostrado que la comida auténtica y cercana tiene un poder particular.

Reconocimiento de la experiencia del ‘brunch’

En dicho libro, la autora busca establecer el ‘brunch’ como un espacio donde no se encuentren reglas y que represente una experiencia donde únicamente resalte el querer disfrutar y compartir con los demás, pues de este modo, se pueden dejar a un lado los estereotipos que limitan a las personas.

Además, Catalina mediante su obra también busca inspirar a sus lectores, para que aquellos que no logran decidirse para incursionar en la cocina o en el brunch casero, tomen la decisión de hacerlo, pues tal como asegura, se trata de una experiencia donde las personas puedan cocinar fácilmente, disfrutar sin complicaciones y compartir con las personas que cada uno quiera

El trabajo de Catalina Osorio

Es importante resaltar que este premio al mejor libro de la categoría de brunch y desayuno a nivel mundial, fue la primera y única publicación realizada por la chef colombiana hasta la fecha, de quien se espera, pueda realizar nuevas obras relacionadas con diferentes temas de la gastronomía.

Este reconocimiento que obtuvo la colombiana, se espera que sea un gran propulsor con el que pueda obtener visibilidad a nivel internacional, al igual que traducciones y distribuciones. ‘Un Domingo de Gula, consejos y recetas para un delicioso brunch’ actualmente se encuentra disponible en establecimientos como la Librería Nacional, Librerías Lerner, Torno a Oveja o directamente con Catalina, su autora.

