Restaurante boyacense revoluciona la cocina tradicional con productos ancestrales transformados

El restaurante Rincón del Fogón, ubicado en Monguí, se ha convertido en un referente regional gracias a su propuesta gastronómica centrada en la transformación de productos ancestrales del campo boyacense. Su esencia, según explica Alfonso Rincón, representante del establecimiento, es rescatar ingredientes que históricamente han sido subvalorados o usados únicamente en el cocido boyacense como los cubios y los nabos y convertirlos en recetas innovadoras, versátiles y llenas de sabor.

“El turismo llegaba y solo encontraba cubios y nabos en el tradicional cocido. Nosotros quisimos ofrecer algo diferente y empezamos a transformar estos ingredientes en productos que sorprendieran al paladar”, señaló Rincón. De esa iniciativa surgieron preparaciones como la torta de nabo, la empanada de nabo, chips de arracacha, arepas y una línea de salchichas artesanales, todas elaboradas con materia prima comprada directamente a campesinos de Monguí y municipios cercanos.

La filosofía del restaurante gira en torno a tres pilares: honrar la tradición agrícola boyacense, apoyar a los productores locales y demostrar que los ingredientes ancestrales pueden reinventarse sin perder su identidad. Para mejorar su sabor, el equipo del restaurante aplica técnicas como caramelización y reducción en aceite de oliva, logrando eliminar el sabor terroso que muchos asocian con estas hortalizas.

El éxito del concepto ha impulsado a visitantes y clientes a destacar la importancia de llevar este enfoque a otros espacios, como el Programa de Alimentación Escolar (PAE), proponiendo que preparaciones frescas y transformadas reemplacen las raciones industrializadas que suelen rechazar los estudiantes.

En temporada decembrina, Rincón del Fogón también ofrece productos especiales como salchichas artesanales elaboradas con ingredientes ancestrales, ideales para celebraciones, novenas y reuniones familiares.

Quienes deseen conocer esta propuesta culinaria enfocada en la reinvención de la cocina boyacense pueden visitar el restaurante en Monguí o comunicarse al número 322 824 3391. “Estamos comprometidos con nuestra tierra y con mostrar que lo ancestral también puede ser innovador”, concluyó.