Restaurante ‘M Cocina’ es reconocido por el “Libro de Oro Colombia a la Mesa”, por su gastronomía
El restaurante con sedes en Bogotá y Cartagena es reconocido como uno de los mejores en la gastronomía árabe en el país
Restaurante M Cocina es reconocido por el “Libro de Oro Colombia a la Mesa”, por su gastronomía
07:43
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Restaurante M Cocina
El Restaurante ‘M Cocina’ es un reconocido sitio gastronómico especializado en comida libanesa y de Oriente Medio, con sedes en Bogotá, Cartagena y Barranquilla. El establecimiento es conocido por su excelente servicio, ambiente acogedor y romántico y platos deliciosos.
Recientemente fue incluido en el “Libro de Oro Colombia a la Mesa” una publicación del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo que reconoce y recopila establecimientos gastronómicos y actores del sector que demuestran prácticas ejemplares, convirtiéndose en un sello de calidad para el turismo gastronómico en Colombia.
En entrevista con 6AM, habló Mónica Espinosa, quien está a cargo de este restaurante y asegura que este reconocimiento es un logro que representa años de dedicación, disciplina y amor por la cocina que hacen.
Noticia en desarrollo