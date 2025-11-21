6AM6AM

Restaurante ‘M Cocina’ es reconocido por el “Libro de Oro Colombia a la Mesa”, por su gastronomía

El restaurante con sedes en Bogotá y Cartagena es reconocido como uno de los mejores en la gastronomía árabe en el país

El Restaurante ‘M Cocina’ es un reconocido sitio gastronómico especializado en comida libanesa y de Oriente Medio, con sedes en Bogotá, Cartagena y Barranquilla. El establecimiento es conocido por su excelente servicio, ambiente acogedor y romántico y platos deliciosos.

Recientemente fue incluido en el “Libro de Oro Colombia a la Mesa” una publicación del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo que reconoce y recopila establecimientos gastronómicos y actores del sector que demuestran prácticas ejemplares, convirtiéndose en un sello de calidad para el turismo gastronómico en Colombia.

En entrevista con 6AM, habló Mónica Espinosa, quien está a cargo de este restaurante y asegura que este reconocimiento es un logro que representa años de dedicación, disciplina y amor por la cocina que hacen.

