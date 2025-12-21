Guía para ser el mejor anfitrión en Navidad: Tendencias de mesa y comida 2025 // Caracol Radio

Para las familias colombianas, diciembre no es solo un mes en el calendario; es el momento cumbre de unión y celebración. Las estadísticas lo confirman: según un reciente estudio de Fenalco (2024), más del 60% de los hogares en el país organiza las reuniones familiares en casa durante esta temporada. Además, la planificación es clave, ya que cerca del 70% prioriza la compra anticipada de alimentos esenciales para la cena navideña.

Este deseo de crear momentos especiales se refleja en las búsquedas digitales. Datos de Google Trends indican que, en las primeras semanas de diciembre, consultas como “cómo organizar una cena perfecta” o “tendencias de mesa navideña” se disparan hasta un 60%.

Ante este panorama, y con el objetivo de inspirar a quienes asumen el rol de anfitriones, la plataforma DiDi Shop (en alianza con Jumbo) reunió a expertos en gastronomía y diseño interior. Ellos comparten las claves para que esta Navidad conecte estilo, sabor y, sobre todo, cercanía.

Una mesa que une: El regreso de los clásicos con un toque natural

La decoración de la mesa es el primer plato que se sirve por los ojos. Para Juana Brando (@lasmesasdejuana), diseñadora de interiores y creadora de contenido, la premisa fundamental es que las tendencias deben inspirar, no imponer. “La Navidad puede verse igual todos los años y seguir siendo especial. Repetir decoración también crea tradición”, asegura la experta.

Si usted busca actualizar su mesa este año sin perder la esencia, tome nota de estas recomendaciones:

Colores con carácter: Los clásicos rojo, verde, dorado y plateado regresan con más fuerza, pero ahora se combinan con mayor libertad para generar contrastes ricos y alegres.

Los clásicos rojo, verde, dorado y plateado regresan con más fuerza, pero ahora se combinan con mayor libertad para generar contrastes ricos y alegres. Protagonismo botánico: El follaje sigue siendo la base indiscutible. Utilice pino, eucalipto y verdes profundos como camino de mesa. La tendencia actual integra frutas frescas como ciruelas, uvas, manzanas o peras directamente en la decoración, aportando color y vida.

El follaje sigue siendo la base indiscutible. Utilice pino, eucalipto y verdes profundos como camino de mesa. La tendencia actual integra frutas frescas como ciruelas, uvas, manzanas o peras directamente en la decoración, aportando color y vida. Iluminación cálida: No subestime el poder de las velas. La luz cálida es esencial para crear un ambiente acogedor y auténtico, diseñado para compartir y no solo para la foto.

Gastronomía para compartir: La abundancia bien pensada

En la cocina, la tendencia se aleja de los platos individuales y complejos para abrazar preparaciones que fomenten la interacción. Lucho Kooc (@luchokooc), chef y creador de contenido, destaca que el centro de la celebración debe ser la comida para compartir.

Las tablas de quesos y charcutería se consolidan como la opción más práctica y visualmente impactante. Para Kooc, la clave está en una “abundancia bien pensada”.

Arte comestible: “Armar una tabla es mucho más que cortar ingredientes; es un acto de generosidad y una forma de arte”, afirma el chef.

“Armar una tabla es mucho más que cortar ingredientes; es un acto de generosidad y una forma de arte”, afirma el chef. Variedad y producto local: Combine distintos tipos de quesos, embutidos, frutas frescas y secas, y diferentes texturas (crocante, suave). Este año, el uso de productos locales y artesanales gana protagonismo.

Combine distintos tipos de quesos, embutidos, frutas frescas y secas, y diferentes texturas (crocante, suave). Este año, el uso de productos locales y artesanales gana protagonismo. Presentación creativa: Atrévase a jugar con las formas. Tablas organizadas en forma de corona navideña, patrones visuales con cortes uniformes o brochetas que reinterpreten sabores clásicos son formas sencillas de elevar la experiencia culinaria.

Tecnología: El aliado logístico del anfitrión moderno

Organizar una cena memorable requiere tiempo y logística. En un mes donde la agenda suele estar apretada, la tecnología juega un papel fundamental para simplificar las compras sin sacrificar la calidad.

Plataformas como DiDi Shop, la opción tecnológica de la app de DiDi Food, facilitan el acceso a los insumos necesarios sin salir de casa. A través de su alianza con tiendas como Jumbo, los usuarios pueden adquirir desde ingredientes frescos hasta elementos de decoración.

Rodrigo Rogel, Director Comercial para DiDi Shop Hispanoamérica, señala que durante diciembre ciertas categorías cobran especial relevancia: “En el caso de Jumbo, cervezas, vinos y licores representan más del 28% de la preferencia de los usuarios, seguidas por productos esenciales para la mesa y el hogar”.

Para apoyar a los anfitriones en esta temporada, Jumbo ofrecerá promociones especiales durante diciembre para quienes realicen sus órdenes a través de DiDi Shop (aplican términos y condiciones en la app), permitiendo que usted se enfoque en lo más importante: disfrutar con sus seres queridos.