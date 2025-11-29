¿Por qué los sandwiches funcionan para desayuno, comida y cena? Beneficios y atributos // Caracol Radio // Imagen realizada con Gemini IA

El sándwich tiene una ventaja que pocos alimentos comparten, puesto que, con el paso de los años, este se ha adaptado en diferentes presentaciones. Ha de variar tanto el pan, su relleno y la temperatura.

Frente a esto, puede ser un desayuno liviano, un almuerzo o una cena rápida, por lo que se ha de considerar un alimento salvavidas. Además, se le atribuye que trae proteína y vegetales. De acuerdo con Fallbrook Medical Center, el centro de salud que ofrece atención médica primaria y programas de nutrición, los sandwiches tienen varios beneficios y atributos , entre ellos:

Los sandwiches le entregan al cuerpo energía sostenida sin picos de azúcar.

Estos ayudan al corazón debido a grasas saludables que tienen.

que tienen. Suelen tener ingredientes ricos en fibra, por lo que son buenos para la digestión.

Le puede interesar: Desayuno saludable para niños entre 6 y 12 años: Lo que debe y no debe incluir

¿Cómo han llegado los sandwiches a ser un alimento favorito?

Una de las ventajas de los sandwiches, es que mantienen su sabor y textura, por lo que, se pueden comer a cualquier en cualquier momento. En ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Cartagena y Barranquilla, se ha convertido en una de las categorías más pedidas por usuarios que buscan algo práctico, reconocible y que no falle al llegar, esto según un estudio de la plataforma Didi Food.

Por ejemplo, explican que la Ñamguchería by Los del Ñam, la cual es una empresa que inició a penas a inicios de este 2025 como una cocina oculta, lo significa sin vitrinas, sin mesas, sin atención al público, se enfocó únicamente en preparar sandwiches para quienes ordenaban a través de Didi Food.

Le puede interesar: ¿Cómo hacer un buen maratón de películas y series? Comida y descuentos para pedir a domicilio

Desde entonces, han superado las 1.000 órdenes mensuales en Bogotá y se han consolidado en zonas como Chapinero y La Castellana, como un alimento sencillo, se ha convertido en uno de los favoritos.

¿Qué son las dark kitchens y por qué los sandwiches son tan populares en ellas?

Las dark kitchens se convirtieron en espacios silenciosos donde la creatividad culinaria tomó fuerza. Mientras algunos restaurantes han cerrado sus tiendas físicas, estos laboratorios gastronómicos demuestran que alimentos, como los sandwiches, pueden ser un producto ideal para entregarle al cliente una buena experiencia culinarias.

Lea también: Lista de alimentos con los que puede sustituir el pan: ¿los consume?

Tomando como ejemplo nuevamente a los influencers ‘Los del Ñam’, ellos identificaron que una unión con las dark kitchens y su empresa, La Ñamguchería, podían lograr combinaciones curiosas como “Cerdo Baby-Q”, “Cubano Bacano”, “Hawaiando” o “Chorilicious”, que muestran cómo los sandwiches son un buen alimento para pedir a domicilio, ya que ninguno de sus alimentos sufre.

Razón por la que, en la actualidad, esta libertad gastronómica ha permitido que cada propuesta encuentre su audiencia sin las limitaciones de un local tradicional.