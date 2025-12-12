Lista de las mejores 100 cocinas del mundo 2026: Colombia en las primeras 25 ¿Cuál es la número 1?

Año tras año, la guía gastronómica en línea ‘Taste Atlas’, que se denominan a sí mismos como una “enciclopedia de sabores” revela un ranking de las 100 mejores cocinas alrededor del mundo durante ese año, y este 2025, no fue la excepción. Además, en este ránking incluyen platos, ingredientes y restaurantes imperdibles por cada país que hace parte de la lista.

Para la creación del ranking, los expertos de Taste Atlas recurren a dos aspectos, las calificaciones que son otorgadas a platos típicos de cada país y las calificaciones de productos alimenticios. De tal modo, aquellos países con mayor cantidad de calificaciones positivas en sus platos, también mejorarán el puntaje y su posición en el ránking.

¿Cómo se elabora el ranking?

Gracias a estos puntajes que son otorgados por los usuarios y posteriormente verificados por expertos, no solo se realiza el ránking de las mejores cocinas del mundo, pues paralelo a esto, también se elabora la lista de los mejores platos y preparaciones de todos los países.

La mejor cocina del mundo

Para 2025, se evidenciaron algunos cambios dentro del top 10 respecto al año anterior, pues en esta edición, la cocina italiana desplazo a la griega del top #1, y la cocina mexicana que ocupo la posición número #3 el año pasado, esta vez cayó hasta el puesto #11. Mientras tanto, la cocina colombiana también cayó algunos puestos, pues a pesar de que en 2024 se estableció en el puesto 18, esta vez logró consolidarse en el puesto #23.

Los mejores platos de Colombia y el mundo

Dentro del apartado establecido para la comida colombiana, se mencionaron diferentes alimentos y bebidas que se deben probar, como por ejemplo, el café colombiano con una calificación de 4.6, el pan de bono con 4.6, el suero costeño con 4.6, el calentado con 4.5 y el hogao con 4.4. Además, algunos restaurantes sugeridos con ‘Mondongo’s de Medellín’ o ‘La Puerta Falsa’ de Bogotá.

A pesar de la gran calificación de la comida colombiana, y la posición en el ranking de las mejores cocinas del mundo, no hay ningún plato del país cafetero que se encuentre incluido en la lista de las mejores 100 preparaciones, donde se encuentran preparaciones como el ‘Vori-Vori’ de Paraguay, ‘la pizza napolitana’ y ‘la pasta con trufa’ de Italia, o la ’Quesabirria’ de México.

La cocina colombiana

Sin embargo, dentro de su página también se destacan los platos típicos y productos de cada país. Por un lado, dentro de los platos más populares de Colombia se encuentran algunos como la arepa, las obleas, la lechona, el calentado, el sancocho, la bandeja paisa, el arroz de coco, entre muchos otros.

Por otro lado, dentro de las productos característicos colombianos, destacan alimentos como el café, el cacao, el guarapo, la papa criolla, el lulo, la uchuva, el chontaduro y la panela.

En la página oficial de Taste Atlas, las personas tienen la posibilidad de crear una cuenta, y con esto, pueden ir marcando todos los platos que han probado de diferentes países, de tal modo, que los usuarios lleven un registro con el objetivo de probar todos los mejores platos que se encuentran destacados en la guía.

