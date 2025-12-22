Alcaldes del Cesar piden al ELN retomar el diálogo tras nuevos hechos violentos

En medio de la consternación que vive el sur del departamento del Cesar por una nueva escalada de violencia, el alcalde de Río de Oro, Arnoldo Osorio, hizo un llamado directo a los grupos armados ilegales, en especial al ELN, para que retomen los diálogos con el Gobierno Nacional y se ponga fin a los ataques que siguen cobrando vidas en la región.

El pronunciamiento se dio luego de que en las últimas horas se confirmara un triple homicidio en zona rural del municipio, entre los corregimientos de Morrison y Los Ángeles, a pocos kilómetros del batallón militar que recientemente fue blanco de un atentado. Entre las víctimas se encontraba una menor de edad, hecho que aumentó la indignación y el dolor de la comunidad.

“Hoy estamos nuevamente de luto en el sur del Cesar. Hace pocos días perdimos soldados de la patria en un atentado y ahora tres civiles, entre ellos una niña, pierden la vida en un hecho criminal que enluta a todo Río de Oro”, expresó el mandatario local en diálogo con Caracol Radio.

El alcalde confirmó que las víctimas residían en el corregimiento de Los Ángeles y reconoció que, hasta el momento, las autoridades no cuentan con información oficial sobre los móviles del crimen. “Solo hay incertidumbre y preocupación. Lo grave es que ya no hay temor de cometer estos hechos violentos, incluso muy cerca de instalaciones militares”, advirtió.

Osorio señaló que la repetición de ataques armados está afectando la tranquilidad de la población en una época tradicionalmente dedicada al trabajo agrícola y a la vida familiar. “Estamos en temporada de siembra, un tiempo para estar en paz, y hoy lo que sentimos es miedo y tristeza”, dijo.

“Es hora de que se sienten con el Gobierno Nacional a dialogar”

Además de solicitar mayor presencia del Estado, el alcalde pidió al Gobierno Nacional y departamental fortalecer la seguridad en los municipios del sur del Cesar, dotando de más herramientas a la Fuerza Pública, aumentando el pie de fuerza y mejorando los sistemas de vigilancia.

Sin embargo, su mensaje más contundente estuvo dirigido a los grupos armados al margen de la ley. “Es hora de que se sienten con el Gobierno Nacional a dialogar. No se pueden seguir perdiendo vidas. Necesitamos una paz real, duradera, construida con mesas de trabajo que garanticen tranquilidad por décadas”, afirmó.

El mandatario concluyó señalando que Colombia y el Cesar están cansados de derramar sangre inocente. “Los soldados que murieron estaban cumpliendo con su deber. Es momento de buscar el camino del diálogo y ayudar a que este país encuentre, por fin, la paz que tanto necesita”, puntualizó.