Otra tragedia en el sur del Cesar: asesinan a pareja de esposos y su hija de 12 años

Un triple homicidio con arma de fuego se registró en la noche del sábado 20 de diciembre en el corregimiento de Morrison, zona rural del municipio de Río de Oro, en el sur del departamento del Cesar, generando consternación entre la comunidad.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el hecho ocurrió hacia las 9:46 de la noche, cuando las tres víctimas se desplazaban en una motocicleta de color blanco y fueron abordadas por varios sujetos armados, quienes les dispararon en repetidas ocasiones.

Las personas fallecidas fueron identificadas como Nelly Geraldine García Mejía, quien recibió múltiples impactos de arma de fuego; su esposo Anderson Rocha Núñez, quien vestía jean azul, suéter blanco y tenis negros, y presentaba también varias heridas por proyectil; y la menor de 12 años de edad.

Según las autoridades, la niña resultó gravemente herida en el lugar de los hechos y fue trasladada de urgencia al Hospital Álvaro Rodríguez González, en el municipio de San Martín, donde posteriormente falleció debido a la gravedad de las lesiones.

Tras el ataque, unidades de la Policía Nacional activaron un grupo especial de investigación criminal, con el fin de establecer los móviles del crimen y dar con el paradero de los responsables. Hasta el momento no se reportan capturas, y las autoridades mantienen abiertas varias líneas investigativas.

El múltiple crimen ocurrió a menos de 15 minutos en carretera del batallón El Juncal, en donde el pasado jueves se registró un ataque del ELN que dejó a siete soldados sin vida.