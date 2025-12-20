Gobernadora del Cesar alerta sobrevuelos de drones en estaciones de Policía

La gobernadora del Cesar, Elvia Milena Sanjuán, emitió una alerta de seguridad tras reportar el sobrevuelo prolongado de drones sobre varias estaciones de Policía en el departamento, incluyendo el Comando Central en Valledupar, en el marco de una escalada de violencia que afecta a la región.

En una rueda de prensa desde el Puesto de Mando Unificado (PMU) instalado en el Comando de Policía del Cesar, la mandataria detalló que los drones —que se cree podrían estar operados por grupos criminales o armados ilegales— sobrevolaron distintas instalaciones policiales durante más de tres horas la noche del jueves 18 de diciembre. Entre los puntos afectados mencionó las estaciones de los municipios de San Martín, Gamarra, San Alberto, Becerril, Codazzi y Valledupar.

Aunque no se registraron ataques directos contra los policías o las sedes, la gobernadora expresó su preocupación por la sensación de vulnerabilidad de las fuerzas del orden, dado que estos dispositivos no tripulados se mantuvieron en el aire durante varias horas, “posiblemente con fines de reconocimiento o vigilancia previa” a posibles acciones ilegales.

Este suceso ocurre poco después de un atentado con drones cargados de explosivos contra la Base Militar El Juncal, en Aguachica (Cesar), que dejó siete soldados muertos y más de 30 heridos, un hecho que ha puesto a las autoridades en máxima alerta por el uso de estas tecnologías en ataques violentos.

Sanjuán hizo un llamado al Gobierno Nacional para fortalecer las capacidades de respuesta de las fuerzas de seguridad, incluyendo la adquisición de sistemas tecnológicos de defensa frente a drones, y reiteró la necesidad de una coordinación interinstitucional más sólida para proteger tanto a las instituciones como a la ciudadanía ante este tipo de amenazas.

Las autoridades siguen investigando el origen de los drones, su ruta de despegue y los posibles grupos que estarían detrás de estos sobrevuelos, mientras la comunidad local observa con inquietud los desarrollos de estos hechos en el Cesar