Ataque con ráfagas de fusil a estación de Policía en Suárez, Cauca

Momentos de pánico se vivieron en el municipio de Suárez, Cauca, luego de que hombres armados hostigaran la estación de Policía, mientras en un polideportivo cercano se desarrollaba un encuentro familiar con presencia de civiles, incluidos menores de edad.

De acuerdo con información preliminar, y fuentes consultadas por Caracol Radio, el ataque se registró sobre las 6:30pm de este 21 de diciembre.

Hasta el momento no se ha confirmado oficialmente si hay personas heridas, mientras las autoridades evalúan la situación y aseguran la zona

Suárez es un municipio estratégico del norte del Cauca y colinda con Buenos Aires, localidad donde el pasado 16 de diciembre se registró una toma armada atribuida al Ejército de Liberación Nacional (ELN).

No obstante, fuentes indicaron de manera preliminar que el hostigamiento en Suárez no estaría relacionado con el ELN, sino que sería una acción atribuida a las disidencias de las Farc, estructuras que operarían bajo el mando de alias Iván Mordisco.

Las autoridades ya realizaron un despliegue de seguridad en el área y anunciaron que se adelantan labores de verificación para establecer responsabilidades del hecho y también el balance de posibles heridos.