Alerta en el Atlántico por aumento de quemados con pólvora

Con corte a este domingo 21 de diciembre, el Instituto Nacional de Salud reporta 70 personas que han resultado con quemaduras por pólvora en el Atlántico. La cifra iguala la misma cantidad de lesionados que hubo entre el 1 de diciembre del 2024 al 12 de enero del 2025.

Mientras que en Barranquilla se ha registrado un aumento de casi 48% frente al 2024 con 34 lesionados, 11 de ellos menores de edad, en los municipios se han registrado 36 casos, nueve de ellos menores de edad.

Celebración del título del Junior disparó los casos

En el marco de la celebración por el reciente título del Junior, al coronarse campeón del futbol profesional colombiano, entre el martes 16 de diciembre y miércoles 17 de diciembre, se presentaron 12 quemados en municipios y 10 en Barranquilla.

Entre los municipios con más incidentes se encuentran Soledad (12 casos), Santo Tomás (5) y Sabanagrande (4), mientras localidades como Galapa, Malambo, Palmar de Varela, Santa Lucía y Suan reportan dos quemados cada una. Otros municipios como Baranoa, Juan de Acosta, Ponedera, Puerto Colombia y Usiacurí han registrado al menos un caso cada uno.

Frente al preocupante panorama, autoridades distritales y departamentales han reforzado las medidas contra la pólvora, como la incautación de una tonelada de este tipo de elementos en varios puntos de la ciudad y recompensas hasta de 2 millones de pesos para quienes denuncien ventas ilegales de estos artefactos.

Las autoridades han reiterado el llamado a la comunidad para que evite manipular pólvora y a que reporte al 123 cualquier venta o uso ilegal de estos productos.