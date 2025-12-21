Estudiantes gana el Trofeo de Campeones con Edwuin Cetré figura: vea su asistencia ante Platense / @EdelpOficial

¡Edwuin Cetré continúa brillando en el fútbol argentino! El atacante colombiano fue figura en una nueva consagración de Estudiantes de La Plata, esta vez en el Trofeo de Campeones (torneo que enfrenta a los campeones del Torneo Clausura y del Torneo Apertura).

Cetré fue titular en el equipo orientado por Eduardo Domínguez y repartió una asistencia, la del campeonato, en el triunfo 1-2 del Pincha sobre Platense en el Estadio Ciudad de Vicente López.

El balcón es para los campeones 🔝🇦🇹 pic.twitter.com/nprUHke66v — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) December 21, 2025

Platense 1-2 Estudiantes, Trofeo de Campeones

Con un doblete de Lucas Alario (m.79 y m.90), Estudiantes dio vuelta un resultado que había tenido a Platense con una ventaja inicial gracias al tanto convertido por Franco Zapiola (m.50).

De esta manera, el encuentro que enfrentó al campeón del Torneo Clausura (Estudiantes) y del Torneo Apertura (Platense) quedó para el primero, que el sábado pasado ganó el título local tras derrotar por penaltis a Racing Club en Santiago del Estero.

Le puede interesar: Harold Santiago Mosquera es presentando como nuevo jugador de Cerro Porteño

Estudiantes, que aseguró su cupo a la Copa Libertadores 2026, de esta manera consigue su quinto título sobre siete finales disputadas de la mano de Eduardo Domínguez, y sumó su duodécimo campeonato a nivel local, que se suma a sus seis coronas internacionales.

Con esta conquista, disputará tres títulos más en 2026: la Supercopa Argentina ante Independiente Rivadavia, la Supercopa Internacional frente a Rosario Central y la Recopa de Campeones contra estos mismos dos rivales.

Lea también acá: Linda Caicedo anota un doblete digno de Puskás: vea sus goles y asistencia con Real Madrid en Copa

Vea acá la asistencia de Edwuin Cetré en Platense 1-2 Estudiantes

En el comienzo del segundo tiempo, un rebote largo le quedó a Franco Zapiola que sacó un remate cruzado que dejó sin chances al portero uruguayo Fernando Muslera para la apertura del marcador.

A partir de ese momento se rotaron los banquillos y en el minuto 73 ingresó Lucas Alario en lugar de Cristian Medina, que terminó siendo el gran héroe del León platense. En el minuto 79, de cabeza, el exjugador de River empujó el balón a la red para el estallido del público de Estudiantes que empezaba a sufrir estar detrás en el marcador.

Entérese de: Yimmi Chará podría perderse la Libertadores con Junior: un histórico del fútbol colombiano lo busca

Y en el minuto 90 un tiro de esquina ejecutado por el colombiano Edwin Cetré encontró una volea de Alario que se metió en la portería de Platense para sellar el triunfo y el título de Estudiantes.