Yimmi Chará podría perderse la Libertadores con Junior: un histórico del fútbol colombiano lo busca

Yimmi Chará sería una de las bajas de Junior para la Copa Libertadores 2026 / De Instagram: @chara_yimmi

Con el final de la temporada 2025 del fútbol colombiano, los diferentes clubes han empezado a planificar sus fichajes y ventas para el próximo año. Junior de Barranquilla, por ejemplo, deberá armar una nómina que no solo compita de la mejor manera a nivel nacional, sino que también represente al país dignamente en la Copa Libertadores.

Yimmi Chará podría perderse la Libertadores con Junior

En medio de este panorama de llegadas y salidas en el cuadro rojiblanco, surge el caso puntual de Yimmi Chará. En diálogo con Caracol Deportes Sábado, el experimentado atacante reconoció que por lo pronto es agente libre, debido a que desde la directiva juniorista no le han enviado la carta de renovación.

“Hasta el momento, no tengo contrato con el equipo. Estoy a la espera de saber si se hará la renovación o no, pero sí me gustaría quedarme para la Copa. Esperemos que las cosas se den”, sentenció.

Y aunque efectivamente tiene prioridad el Junior, también confesó que “hay otras ofertas que estamos revisando” e incluso una desde el fútbol internacional: “Hay una opción de ir al exterior, es una de las posibilidades. Estamos analizando cómo pasan los días”.

Un histórico del fútbol colombiano busca a Chará

Finalmente, Yimmi Chará ahondó en el tema de las ofertas que tiene sobre la mesa y confirmó que desde el Deportivo Cali están sondeando su posible incorporación.

“El interés siempre ha estado de parte del club (Cali). Vamos a ver qué decisión se toma con el empresario”, enfatizó.

Por otro lado, el vallecaucano de 34 años aseveró que su deseo de jugar tanto en el Deportes Tolima como en Atlético Nacional se mantiene.

“El Deportes Tolima es el equipo que me hizo crecer como persona y profesional. Me brindó la mano cuando varios no lo hicieron, entonces siempre está esa ilusión de volver, de poder estar nuevamente en el club”, expresó respecto al cuadro pijao.

“Y Nacional, en un momento difícil al regresar de México, me abrió las puertas. Pudimos quedar campeones, entonces son esas cosas que te quedan marcadas y uno como jugador valora eso”, comentó sobre el verde.