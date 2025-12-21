Harold Santiago Mosquera es presentando como nuevo jugador de Cerro Porteño

En la tarde de este sábado 20 de diciembre, Cerro Porteño anunció oficialmente, a través de sus redes sociales, la incorporación del colombiano Harold Santiago Mosquera, quien firmó contrato con el club paraguayo por dos años.

En los últimos días, el jugador de 30 años ya había firmado su vínculo con el Ciclón, equipo que le pagó la multa al América de Cali por una cifra de 300 mil dólares , ya que Mosquera tenía un acuerdo con el conjunto Escarlata que se derrumbó.

Es preciso recordar que el club paraguayo ya había anunciado a Harold Santiago mediante una publicación en sus redes sociales; sin embargo, se vio obligado a eliminarla minutos más tarde debido a una sanción impuesta por la FIFA, originada por una deuda pendiente con Bolívar por el traspaso del delantero brasileño Francisco Da Costa, le prohibía anunciar oficialmente a sus nuevos fichajes.

De acuerdo a esto, Cerro Porteño esperó que se levantara la medida y publicó oficialmente el fichaje del extremo, el cual es dirigido por Jorge Bava, quien sacó campeón a Independiente Santa Fe en el primer semestre de la Liga Colombiana.

Esta sería la cuarta vez que el delantero continúa su carrera en el exterior. Anteriormente, estuvo en el FC Dallas de la MLS, Pachuca de la Liga MX y OFI Creta de Grecia.

Así se despidió Harold Santiago de Santa Fe

A través de sus redes sociales, Harold Santiago Mosquera se despidió del León, equipo con el que logró coronarse campeón de la Liga Colombiana-I y conseguir la tan anhelada estrella 10. Además, disputó 72 partidos, anotó 15 goles y generó 13 asistencias.

“Querido Santa Fe estos últimos días han sido muy difíciles para mí. Pero llegó el momento de despedirme. Hace casi año y medio llegué a Independiente Santa Fe, con la ilusión intacta y con el corazón dispuesto a dejarlo todo por estos colores. Desde el primer día me entregué al máximo para honrar esta camiseta y responder al cariño que recibí desde el inicio”, se lee en la publicación.

Por último agregó: “Jamás olvidaré este campeonato que conseguimos; ese título quedará para siempre en mi vida porque fue un sueño compartido de mis compañeros, el cuerpo técnico, el presi, los trabajadores del club y sobre todo, con una hinchada que lleva a Santa Fe en el alma. Este club me regaló momentos que marcaron mi carrera. Sentir el respaldo y la pasión de una afición tan fiel y exigente me transformó como persona y como futbolista“.