Linda Caicedo anota un doblete digno de Puskás: vea sus goles y asistencia con Real Madrid en Copa. (Photo By Javier Borrego/Europa Press via Getty Images) / Europa Press Sports

¡Jornada de ensueño para Linda Caicedo en territorio español! Este sábado 20 de diciembre, la atacante colombiano marcó un doblete en la goleada 0-4 del Real Madrid sobre el Espanyol, durante los octavos de final de Copa de la Reina.

El marcador del partido se abrió recién transcurridos 12 minutos, cuando Linda Caicedo recibió en tres cuartos de cancha, recortó hacia adentro dejando atrás a dos rivales y soltó un espectacular zurdazo, que se coló contra el ángulo derecho de la portería contraria.

Vea el primer gol de Linda Caicedo en Espanyol vs Real Madrid

😱 PERO QUÉ HICISTE LINDA



¡Linda Caicedo la pone en la mismísima escuadra para abrir el marcador! #CopadelaReina



📺 El Espanyol - Real Madrid en Teledeporte y https://t.co/OCcdbWq9AZ pic.twitter.com/AFXflI6wbM — Teledeporte (@teledeporte) December 20, 2025

La cuenta se agrandó previo al cierre de la primera parte. Athenea del Castillo filtró un espectacular pase hacia la canterana Iris Ashley, quien fusiló a la guardameta rival.

Con la ventaja de dos goles al descanso, el Madrid salió sumamente cómodo para la segunda parte y no demoró en sentenciar la historia. Sobre los 53, Linda Caicedo recibió por izquierda, con un brillante enganche dejó en el camino a su compatriota Daniela Caracas y ubicó el balón en el palo lejano de la guardameta.

Vea el segundo gol de Linda Caicedo en Espanyol vs Real Madrid

Se llama Linda Caicedo, pero puedes llamarla 'Premio Puskas andante'.



Si el primer gol fue bueno, este no se queda atrás. #CopadelaReina



🌟 𝙅𝙐𝙂𝙊𝙉𝘼 🌟 pic.twitter.com/tHyw1Guy9y — Teledeporte (@teledeporte) December 20, 2025

E instantes después llegó el cuarto y definitivo tanto. Linda volvió a generar estragos por la banda, envió un centro que cortó bien Caracas, pero en el rebote volvió a levantar el balón y desde atrás llegó Ashley con un zurdazo inatajable.

Fue victoria 0-4 del Real Madrid, que ya piensa en los cuartos de final y se ilusiona con el título copero.

