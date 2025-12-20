Procuraduría convoca mesa de trabajo por crisis de seguridad en Buenos Aires, Cauca

La Procuraduría General de la Nación convocó para el próximo martes 23 de diciembre una mesa interinstitucional de alto nivel en el municipio de Santander de Quilichao, con el fin de coordinar un plan de acción inmediato e integral que garantice la seguridad, la convivencia y el acceso digno a los servicios públicos de la población del municipio de Buenos Aires, en el norte del Cauca.

La decisión se tomó tras una visita al territorio en la que el Ministerio Público constató la grave situación de orden público que enfrenta la zona, agravada por los actos terroristas registrados el pasado 16 de diciembre.

Estos hechos han afectado directamente la vida, la tranquilidad y los derechos fundamentales de la comunidad, y evidencian una preocupante ausencia de control por parte de la Fuerza Pública, lo que incrementa la vulnerabilidad de los ciudadanos frente a los actores armados ilegales.

En la mesa interinstitucional participarán funcionarios de distintas entidades del orden nacional y territorial, quienes deberán definir acciones concretas para atender de manera urgente la crisis de seguridad y restablecer condiciones mínimas de bienestar para la población afectada.

Uno de los puntos prioritarios será la protección del derecho al acceso digno al servicio público de energía, seriamente afectado por las recientes acciones violentas.

Al respecto, el Procurador Delegado para la Gobernanza Territorial, Alexander López Maya, señaló que “se desarrollarán acciones específicas para proteger el derecho de la población a acceder de manera digna al servicio público de energía” y reiteró que la Procuraduría mantiene un “compromiso indeclinable con la defensa de los derechos fundamentales de las comunidades”.

Finalmente, el Ministerio Público anunció que exigirá respuestas inmediatas y eficaces por parte de las instituciones responsables de garantizar la seguridad y el bienestar ciudadano en esta región del país.