Ya habíamos emitido alertas tempranas: Defensora del Pueblo revela advertencias previas en Cauca

La defensora del Pueblo, Iris Marín, alertó sobre una grave situación de orden público en el municipio de Buenos Aires, Cauca, donde se presentó un ataque terrorista. Marín señaló que las comunidades del territorio requirieron protección inmediata, ante el impacto que estos hechos violentos están teniendo sobre la vida, la integridad y la seguridad de los habitantes.

La advertencia coincide con una alerta comunitaria emitida por el Consejo Comunitario de las Comunidades Negras Cerro Teta, que denunció fuertes enfrentamientos y explosiones en distintos puntos de la cabecera municipal, incluyendo inmediaciones de la estación de Policía, el Banco Agrario, la Casa de Justicia, la Alcaldía Municipal y viviendas aledañas.

En entrevista con 6AM de Caracol Radio, la defensora del Pueblo, Iris Marín, aseguró que no era la primera vez que esto sucedía, de hecho, ya estaban activas tres alertas.

“Tenemos tres alertas tempranas vigentes en el norte del departamento del Cauca, que incluyen al municipio de Buenos Aires, y adicionalmente, en octubre pasado en la Defensoría del Pueblo sacó un informe del Cauca que se llama ‘Voces que Resisten’, donde quisimos ir un poco más allá y además de presentar el diagnóstico que está en las alertas, recoger las recomendaciones, también ver factores estructurales endémicos en el Cauca que están propiciando todas estas situaciones que ahora vemos que se vienen agravando”.

La defensora aseguró que Cauca es un departamento que tiene la influencia de muchos actores armados, las disidencias de Iván Mordisco están en una avanzada que se está contrarrestando con la acción de la Fuerza Pública, por lo que los combates son frecuentes.

Agregó que también hay otras zonas en las que se encuentran en elecciones, lo que hace que también haya ataques en estos lugares y se hagan alertas. Comentó que hay gran concentración de cultivos ilícitos por lo que los grupos ilegales están cuidando sus negocios.

Dijo que hay factores relaciones con la sustitución de cultivos ilícitos y reclutamiento a menores de edad, incluso, en el ataque que se realizó en Buenos Aires, Cauca, tenía reportes que había menores reclutados.

La Defensoría del Pueblo también ha emitido alertas de riesgo extremo en la Sierra Nevada de Santa Marta por disputa entre grupos armados advirtiendo un nivel de riesgo extremo para la población civil debido al avance, disputa y confrontación entre las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) y el Ejército Gaitanista de Colombia (Clan del Golfo).