Homicidio en feria navideña de La Circunvalar en Pereira; Policía y Alcaldía ofrecen recompensa

Un hecho de sangre, que en segundos inundó las redes sociales, ocurrió en uno de los sectores mas concurridos de Pereira, sobre todo en esta época navideña; se trata del sector de la Avenida Circunvalar, donde fue asesinado un hombre identificado como Álvaro Londoño, quien sería prestamista en la ciudad de Cali.

A este hombre, lo acompañaban varias personas que estaban sentadas junto a él en una de las carpas de la feria “Boulevard de La Circunvalar”, una de las actividades realizadas por la Alcaldía de la ciudad en esta época navideña.

En cámaras quedó registrado el momento en el que un hombre se acerca por la parte trasera de la víctima y de forma indiscriminada le dispara en varias ocasiones; las personas que estaban cerca al sitio corrieron a esconderse, al igual que las mujeres a su lado, una de ellas, al parecer resultó herida y debió ser remitida a un centro asistencial.

La Policía reaccionó a este hecho y comenzaron los operativos de reacción frente al caso para dar con el paradero de las personas que participaron en este homicidio; funcionarios del CTI llegaron al lugar donde estaba el cuerpo de Londoño, donde ya había un acordonamiento y trasladaron su cuerpo a Medicina Legal, mientras realizaron la recolección de evidencias en el sitio.

Recompensa

En las últimas horas la Policía Metropolitana de Pereira, junto con la Alcaldía dieron a conocer de una recompensa de hasta 20 millones de pesos a quien suministre información que ayuda a capturar a estos sujetos.

El comandante encargado de la Policía Metropolitana de Pereira, el coronel Óscar Ochoa, señaló que están trabajando en articulación con el Cuerpo Técnico de Investigación para esclarecer este homicidio.

“Se ha conformado un grupo especial con el CTI para el esclarecimiento de este hecho, ya hemos recopilado elementos importantes que nos llevarán a los autores de este hecho... reportarles que hemos capturado a más de 130 personas en estas festividades navideñas.”

La Policía Metropolitana de Pereira invita a la ciudadanía a aportar información de manera confidencial y oportuna a través de la línea contra el crimen 314 358 72 12 o comunicándose con la línea de emergencia 123, reiterando que el trabajo conjunto con la comunidad es fundamental para garantizar la seguridad y la convivencia ciudadana.