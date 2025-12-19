Golpe a red de apuestas ilegales que operaba en Caldas y Risaralda

Pereira

Once personas fueron capturadas durante una operación conjunta del Ejército Nacional y la Fiscalía, tras desmantelar una organización delincuencial conocida como “Zeus”, dedicada a manejar apuestas, rifas y chances ilegales en el departamento de Caldas y con presencia también en el municipio de Dosquebradas, Risaralda.

De acuerdo con las autoridades, este grupo estaría generando grandes ganancias ilegales que, al parecer, servían para fortalecer a estructuras criminales como La Cordillera y el Clan del Golfo.

Lea también: Mujer requerida por la justicia chilena fue ubicada en el aeropuerto Matecaña de Pereira

La operación se desarrolló en los municipios de Samaná y La Dorada, luego de varios meses de investigación en los que se realizaron seguimientos, escuchas telefónicas y entrevistas que permitieron identificar cómo funcionaba esta red criminal.

El teniente coronel Luis Alfonso Palomino Elejalde, comandante del Batallón de Artillería de Campaña No.°8 San Mateo.

“Tropas del Batallón de Artillería de Campaña N.° 8 San Mateo, en coordinación con el CTI de la Fiscalía del departamento de Caldas, lograron la captura de 11 integrantes del grupo delincuencial organizado Zeus. Este grupo se dedicaba a financiar a grupos armados organizados como el Clan del Golfo y al grupo delincuencial organizado La Cordillera. Las capturas se realizaron en los municipios de La Dorada y Samaná, en Caldas. Esta organización tenía injerencia en los departamentos de Risaralda y Caldas. De esta manera, se continúa con la ofensiva militar para desarticular las economías ilícitas que financian a los grupos armados organizados y a estructuras delincuenciales como La Cordillera y el Clan del Golfo."

Según las investigaciones, la organización recaudaba cientos de millones de pesos a través de apuestas y bonos ilegales que no pagaban impuestos, afectando directamente los recursos que por ley deben destinarse al sector salud.

Durante los operativos fueron capturados 11 presuntos integrantes, entre ellos dos de sus principales cabecillas, conocidos como alias ‘Fran’ y alias ‘Chepe’, quienes serían los encargados de coordinar las ventas ilegales en el occidente de Caldas y en municipios como Dosquebradas, en Risaralda.

Lea también: Balacera en Pueblo Sol, Dosquebradas; la Policía capturó a tres personas y rescataron a otras seis

En los allanamientos, las autoridades incautaron armas de fuego, proveedores, munición, granadas, escopetas y armas traumáticas, además de más de 20 teléfonos celulares, cuadernos con registros contables, cerca de 800 mil boletas de rifas y apuestas ilegales, y más de 78 millones de pesos en efectivo.

Los capturados y el material incautado quedaron a disposición de las autoridades judiciales, quienes adelantan el proceso por delitos relacionados con delincuencia organizada, enriquecimiento ilegal y porte ilegal de armas.