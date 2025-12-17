Balacera en Pueblo Sol, Dosquebradas; la Policía capturó a tres personas y rescataron a otras seis

Pereira

Momentos de tensión se vivieron en el barrio Pueblo Sol, en Dosquebradas, tras un intercambio de disparos entre la Policía y varias personas en las afueras de una vivienda del sector.

De acuerdo con información preliminar y con lo confirmado por el secretario de Tránsito de Dosquebradas, Yeison Palacios, uno de los uniformados resultó herido durante el procedimiento. El funcionario indicó que el impacto no revistió gravedad, ya que el policía portaba su chaleco antibalas.

En este operativo que fue realizado luego de una llamada de la comunidad, tres personas resultaron capturadas, por los delitos de porte ilegal de armas de fuego, lesiones personales y secuestro simple.

El comandante de la Policía Metropolitana de Pereira, el coronel Juan Pablo Ruiz, confirmó que estas personas fueron capturadas, luego de una llamada que recibieron advirtiendo sobre seis personas, entre ellas, un menor de edad, que estaban retenidas dentro de una vivienda del barrio Pueblo Sol.

Al llegar al sitio, agregó el coronel, fueron recibidos con disparos, por lo que debieron responder al ataque.

De acuerdo con información preliminar, las personas retenidas, al parecer estarían vinculadas al tráfico de estupefacientes en el sector, y estos hechos estarían relacionados con disputas entre estructuras delincuenciales que buscan el control del expendio de sustancias ilícitas en la comuna 9 de Dosquebradas, tras la reciente captura de un presunto cabecilla conocido como alias “Negro Harold”.

Además La comunidad reportó una fuerte presencia institucional en la zona, con la llegada de numerosas patrullas de la Policía y personal del Ejército, lo que generó alarma entre los habitantes del sector, quienes por medio de mensajes en los grupos del barrio alertaban de lo que estaba ocurriendo y advertían que en el momento era peligroso salir de las casas.