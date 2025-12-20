Colombia solicita al Reino Unido la extradición de Zulma Guzmán por envenenamiento con talio

La Fiscalía General de la Nación, a través de su Dirección de Asuntos Internacionales, solicitó a las autoridades del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte adelantar las gestiones para la captura provisional y posterior extradición de Zulma Guzmán Castro, requerida por la justicia colombiana por presuntamente envenenar a dos menores de edad con talio.

La solicitud busca que Guzmán Castro comparezca ante las autoridades judiciales en el marco de una investigación adelantada por la Fiscalía 100 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializados, adscrita a la Unidad de Vida e Integridad Personal de Bogotá.

Según la Fiscalía, la mujer es investigada por los delitos de homicidio con circunstancias de agravación punitiva y tentativa de homicidio agravado, presuntamente relacionados con hechos ocurridos en abril de 2025 en Bogotá, cuando dos menores de edad murieron envenenadas con talio.

De acuerdo con la hipótesis investigativa, el 3 de abril de 2025 la hoy requerida habría coordinado el envío de frambuesas congeladas contaminadas con Talio, un metal pesado altamente tóxico, a una vivienda ubicada en el norte de la capital.

El producto habría sido consumido al día siguiente, causando la muerte de dos menores de edad y lesiones de extrema gravedad a una menor y a un joven adulto, quienes sobrevivieron gracias a atención médica oportuna, aunque con secuelas permanentes, según los reportes oficiales.

La Fiscalía indicó que la causa probable se sustenta en dictámenes forenses y toxicológicos que vinculan las muertes con intoxicación por Talio, así como en testimonios, registros migratorios, informes de campo y antecedentes que relacionarían a Guzmán Castro con el envío del alimento contaminado.

En el expediente reposan además pruebas como entrevistas, declaraciones juradas, análisis médico-legales y órdenes judiciales que respaldan la posible responsabilidad penal de la investigada.

Los delitos imputados están contemplados en la Ley 599 de 2000 (Código Penal) y contemplan penas que podrían oscilar entre 40 y 50 años de prisión.

¿Cómo es la situación jurídica?

En cuanto a su situación jurídica, un Juez 13 Penal Municipal con funciones de control de garantías de Bogotá expidió el 25 de octubre de 2025 la orden de captura No. 025/2025, con vigencia de un año, la cual respalda la solicitud internacional.

La Fiscalía precisó que el trámite de extradición se realizará a través de los canales diplomáticos correspondientes, conforme a los tratados internacionales vigentes, y reiteró que la requerida mantiene su presunción de inocencia hasta que exista una decisión judicial en firme.

Una vez sea declarada médicamente apta, Zulma Guzmán Castro será detenida formalmente y presentada ante el Tribunal de Magistrados de Westminster, dentro del proceso de extradición hacia la República de Colombia.