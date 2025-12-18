Caso Zulma Guzmán: Sarabia confirma que debe salir del hospital en Londres para definir deportación

Luego de que se confirmara que Zulma Guzmán, principal sospechosa de envenenar dos menores de edad en Bogotá en abril de 2025, fue encontrada en Reino Unido, se han confirmado distintos detalles de su futuro jurídico y si sería enviada al país.

Después del rescate de Guzmán, las autoridades confirmaron que se está considerando su deportación más no un proceso de extradición a Colombia.

Destino jurídico bajo análisis

Si bien se estima que Guzmán sí regresaría a Colombia, aún se desconocen dos variables clave: cuándo y bajo qué figura de cooperación bilateral.

La excanciller y actual embajadora de Colombia en Reino Unido, Laura Sarabia, confirmó que Guzmán está “en un hospital en este momento y no ha sido capturada” y detalló que bajo las leyes británicas “se debe esperar a que sea dada de alta en el hospital para que la judicialicen. Una vez pase eso, será puesta a disposición de las autoridades”.

Previamente se confirmó que una vez Guzmán sea dada de alta, entrará en un proceso de revisión de magistrados y jueces para determinar su situación migratoria y si es expulsada del país, deportada o extraditada.

La salud de Guzmán

A pesar de que la Unidad de Policía Marítima de la Policía Metropolitana de Londres informó que Guzmán tenía algunas heridas “propias del rescate y que no ponen en peligro su vida”, la revisión en el St George’s University Hospital indica que la colombiana podría estar más tiempo internada.

A esto se suma que en Reino Unido existe la ley de salud mental que podría darle un trato distinto a Guzmán, pues entre las hipótesis de su rescate se incluye que pudo ser un intento de suicidio, lo que implicaría un retraso en el proceso jurídico, dado que la norma establece:

Posible detención en centro de trastorno mental si la persona se pone en riesgo a sí misma o a otros.

Personal médico y de enfermería puede retener a los pacientes que ya están hospitalizados.

Bajo esta ley de salud mental, la salida de Guzmán del hospital podría tardarse y retrasar el proceso de envío de regreso a Colombia.

De momento no se ha registrado el abogado, representante legal o familiar que acompañe a Guzmán, quien permanece bajo custodia.

El caso Guzmán

Guzmán está acusada del asesinato de Inés de Bedout, de 14 años, y Emilia Forero, de 13, después de consumir frambuesas envenenadas con talio, un tóxico metal incoloro, en abril de este año en Bogotá. La empresaria niega el crimen.

Las autoridades colombianas han pedido asistencia a la Policía británica para detener a Guzmán y un aviso de arresto contra la empresaria fue emitido a principios de esta semana por el Tribunal de Magistrados de Westminster, en el centro de Londres.

Medios británicos indican que la Agencia Nacional de Crimen británica (NCA, en inglés) la estaba “buscando activamente”.

Fuentes de la NCA confirmaron a agencias que “estaban al tanto” de las acusaciones que versaban contra una mujer colombiana, si bien evitaron dar más detalles sobre el caso.